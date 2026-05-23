شباب دمشق يعيدون قراءة أحداث الثورة عبر عرض فيلم «ردع العدوان»

دمشق-سانا



أقامت “شؤون الشباب في محافظة دمشق” اليوم الجمعة، جلسةً لنادي السينما السياسي، عُرض خلالها الفيلم الوثائقي «ردع العدوان»، في إطار نشاطات تهدف إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الشباب وتوثيق محطات مفصلية من تاريخ سوريا المعاصر.

ويستند الفيلم إلى شهادات حيّة لعدد من القادة والمشاركين في ملحمة تحرير سوريا من النظام الأسدي المجرم، مقدّماً توثيقاً بصرياً مدعوماً بصور جوية ومعلومات أرشيفية حول مراحل الإعداد والتنفيذ للعمليات العسكرية، وما رافقها من خطط لوجستية وميدانية.





وتستعرض كاميرا الفيلم مسار العمليات على مختلف الجبهات، موثقةً مشاهد تحرير المعتقلين، وتقدّم القوات، والتعامل الإنساني مع المدنيين، وصولاً إلى محطات بارزة في عدد من المحافظات.





نادي السينما السياسي… مساحة للحوار والوعي



وأوضح مسؤول نوادي شؤون شباب دمشق، عمر قرطومة، في تصريح لمراسلة سانا، أن نادي السينما السياسي يشكّل منصة مفتوحة لتعزيز الذاكرة الوطنية، عبر عرض أعمال توثيقية ومناقشتها مع الشباب، مبيناً أن النادي يقدّم جلسات أسبوعية كل يوم جمعة في المركز الثقافي بأبو رمانة، تحوّلت إلى مساحة حوار حيّة حول قضايا المجتمع والدولة.



وأشار قرطومة إلى أن العمل الشبابي يتضمن أيضاً النادي الحواري الذي يستضيف شخصيات فكرية وأكاديمية، إضافة إلى جلسات داخلية للأعضاء لمناقشة الشأن العام، فضلاً عن نادي القراءة السياسي الذي يسعى إلى تحويل القراءة من فعل فردي إلى مساحة نقاش وصناعة وعي.



ومن الحضور، نوّهت الشابة لينا أحمد الكرنيب، وهي ابنة شهيد وأخت شهيد، بأهمية الفيلم في توثيق الأحداث وحفظها من النسيان، مؤكدة أن نقل هذه التجارب للأجيال القادمة مسؤولية وطنية تعكس قيمة التضحيات التي قدّمها السوريون.



يُذكر أن الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، ويمتد عرضه ساعتين وعشر دقائق.