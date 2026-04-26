إدانات لحادثة إطلاق النار خلال حفل عشاء في البيت الأبيض بحضور الرئيس ترامب

أدان عدد من الدول حادثة إطلاق النار التي وقعت خلال حفل عشاء لمراسلي البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين.

وفي هذا الصدد ذكرت وكالة فرانس برس أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عبر في منشور على منصة إكس عن صدمته من الحادثة، وأكد أن أي اعتداء على المؤسسات الديمقراطية أو حرية الصحافة يجب إدانته بأشد العبارات.

كما نددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بحادث إطلاق النار، وأكدتا في بيانين على عدم وجود أي مبرر له في الأنظمة الديمقراطية، مشيرتين إلى الارتياح لعدم وقوع ضحايا.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن استنكارها لهذه الأعمال الإجرامية، مشددة على رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ومؤكدة تضامنها مع الولايات المتحدة.

كما أكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، إدانتها لكل أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها مع الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، متمنية استمرار الاستقرار والأمن في البلاد.

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون في برقية إلى ترامب عن إدانته الشديدة للحادثة، مؤكداً التضامن مع الولايات المتحدة، ومشدداً على رفض كل أشكال العنف التي تهدد الأمن والاستقرار.

كما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في رسالة للرئيس الأميركي حادثة إطلاق النار، مجدداً رفضه الكامل لكل أشكال العنف.

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، أُجلي الرئيس ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته من حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض السنوي في فندق هيلتون واشنطن، عقب سماع إطلاق نار أثار حالة من الفوضى والذعر، في وقت اضطر فيه مئات الضيوف للاحتماء تحت الطاولات، قبل أن يعلن جهاز الخدمة السرية فيما بعد أن الحادث وقع في منطقة التفتيش الرئيسية للحفل، وأن مشتبهاً به بات قيد الاحتجاز.