الدفاع الجوي البحريني يتصدى لموجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية

photo 2026 03 02 20 46 08 الدفاع الجوي البحريني يتصدى لموجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت بنجاح لموجة جديدة من الصواريخ والمسيّرات الإيرانية.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن المركز قوله: إنه تم التعامل فوراً مع سقوط شظايا محدودة ناجمة عن عمليات التدمير في بعض المواقع وفق البروتوكولات المعتمدة، لافتاً إلى استمرار عمليات الرصد والمتابعة وفق منظومة متكاملة بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة واليقظة التامة.

وأكد المركز أن الاعتداءات تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة البحرين، ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مشدداً على حقها القانوني في الرد، واتخاذ الإجراءات التي تحفظ سيادتها واستقرارها.

وتواصل إيران شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

