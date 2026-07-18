السفارة الأمريكية تدعو مواطنيها لتجنب السفر إلى لبنان مع تصاعد التوتر بالشرق الأوسط

بيروت-سانا

دعت السفارة الأمريكية في بيروت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى لبنان، وإعادة النظر في التوجه للشرق الأوسط أو عبره، وذلك مع تصاعد التوترات التي تشهدها المنطقة.

وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها في منصة “إكس”: إن “البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع”، داعيةً الأمريكيين في المنطقة إلى توخي الحذر.

وأضافت السفارة: ننصح المسافرين إلى المنطقة أو عبرها بالتواصل مع شركات الطيران للتأكد من استمرار الرحلات، كما أوصت الأمريكيين بعدم السفر إلى لبنان، وإعادة النظر في السفر إلى منطقة الشرق الأوسط أو عبرها.

وتأتي تحذيرات السفارة في وقت تجددت فيه الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تنفذ واشنطن منذ أيام موجات متتالية من الهجمات على مواقع إيرانية، فيما تشن طهران في المقابل اعتداءات على عدد من دول المنطقة، مستهدفة منشآت حيوية وسفناً في مضيق هرمز.