مقتل 6 أشخاص وإصابة اثنين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل 6 أشخاص وأصيب اثنان آخران في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة على جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة قوله في بيان: “إن الغارات الإسرائيلية أدت إلى مقتل شخصين في وادي الحجير، وشخص آخر في صريفا، ورابع في ياطر، وجرح آخر تم علاجه ميدانياً، فيما قتل اثنان في تولين وجرح آخر في خربة سلم جنوب لبنان”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ بدئها في الثاني من آذار الماضي إلى 2491 قتيلاً.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق اليوم عن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع، ويأتي هذا التمديد بعد اتفاق سابق كان قد أعلن عنه ترامب في الـ 16 من الشهر الجاري يقضي بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام.