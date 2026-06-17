نادي الأسير الفلسطيني: نحو 49 % من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدون لوائح ‏اتهام

القدس المحتلة-سانا

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أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء أن ما يقارب 49 % من إجمالي الأسرى والمعتقلين ‏الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي محتجزون تعسفياً من دون لوائح اتهام.‏

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن نادي الأسير قوله في بيان: “إن ما يقارب 49% من ‏إجمالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال محتجزون تعسفياً من دون لوائح ‏اتهام، سواء ضمن فئة المعتقلين المصنفين “كمقاتلين غير شرعيين” أو المعتقلين إدارياً”.‏

وأضاف البيان: إن “هذا الأمر يكشف بصورة جلية حجم التوسع غير المسبوق في سياسات ‏الاعتقال التعسفي التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.‏

وأوضح النادي أن “عدد إجمالي الأسرى حتى شهر حزيران الجاري بلغ نحو 9500 “، مؤكداً أن ‌‏”الأوضاع التي فُرضت على الأسرى والمعتقلين منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية شكّلت تحولاً ‏خطيراً وغير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة، من حيث مستوى العنف الممارس وطبيعته ‏واتساع نطاقه”.‏

ولفت نادي الأسير إلى أن “إدارة سجون الاحتلال أقرت حتى مطلع حزيران الجاري باحتجاز ‌‏1316 معتقلاً غالبيتهم الساحقة من قطاع غزة، إضافة إلى معتقلين من لبنان وسوريا”، مؤكداً ” ‏تواصل حملات الاعتقال لفلسطينيي غزة حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين ‏الأول الماضي، ما يؤكد استمرار سياسات الاعتقال الجماعي والاستهداف الممنهج لسكان القطاع”.‏

وأشار نادي الأسير إلى أن “قرار المحكمة العليا للاحتلال، بالإبقاء على اعتقال الدكتور حسام ‏أبو صفية يشكّل نموذجاً صارخاً لسياسة الاعتقال التعسفي التي طالت آلاف المعتقلين من قطاع ‏غزة، ولا تزال تطال المئات منهم حتى اليوم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، تحت ما ‏يُسمّى بقانون “المقاتل غير الشرعي”، الذي تحوّل إلى أداة قانونية لتكريس الاحتجاز المفتوح ‏خارج الضمانات الأساسية للعدالة والقانون الدولي”.‏

وشدد النادي على أن “قرار المحكمة يأتي ضمن سلسلة طويلة من القرارات التي عكست حجم ‏التواطؤ الذي تمارسه المنظومة القضائية الإسرائيلية في ترسيخ نهج الإبادة المتواصل بحقّ ‏الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين”، مبيناً أن “هذا التواطؤ يتجلى في إضفاء الشرعية على استمرار ‏احتجاز الآلاف بشكل تعسفي، سواء من معتقلي غزة أو المعتقلين الإداريين من الضفة الغربية ‏والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فضلاً عن انتهاج سياسة المماطلة والتسويف ‏في النظر في الالتماسات المرتبطة بظروف احتجاز الأسرى والانتهاكات الجسيمة المرتكبة ‏بحقهم”.‏

وأكد النادي أن “السجون ومراكز الاحتجاز تحولت إلى شبكات منظمة للتعذيب والإذلال والتنكيل” ‏مشيراً إلى أن ” الجرائم المرتكبة بحق معتقلي غزة تمثل المستوى الأكثر فظاعة وخطورة ضمن ‏منظومة الانتهاكات الجارية، وذلك استناداً إلى مئات الإفادات والشهادات الموثقة، بما يجسد وجهاً ‏مركزياً من أوجه جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.‏

ولفت النادي إلى أن “أكثر من 100 أسير ومعتقل قتلوا داخل سجون الاحتلال نتيجة جرائم ‏التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية والإهمال الطبي المتعمد، وقد أُعلن عن هويات “90” ‏منهم فقط، من بينهم 52 أسيراً من قطاع غزة”.‏

وجدد النادي مطالبته العاجلة للمنظومة الحقوقية الدولية، وللأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، ‏وكافة الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية، بالتحرك الفوري والفعّال من أجل ممارسة ضغط ‏حقيقي على الاحتلال للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، ووقف جريمة استهدافه.‏

كما دعا النادي لـ “محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ‏وضمان توفير الحماية الدولية لهم، في ظل تعرضهم لمنظومة متكاملة من الجرائم والانتهاكات ‏التي ترقى إلى جريمة إبادة جماعية تُمارس داخل السجون ومراكز الاحتجاز عبر بنية تعذيب ‏مؤسسية ومستمر”.‏

ويبقى ملف الأسرى الفلسطينيين من أكثر القضايا إلحاحاً على الساحة الحقوقية الدولية، حيث ‏تتصاعد الدعوات لتحرك دولي فاعل لوقف الانتهاكات وضمان المساءلة، وإنهاء معاناة آلاف ‏الأسرى المحتجزين في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة.‏