نادي الأسير الفلسطيني: نحو 49 % من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بدون لوائح ‏اتهام

القدس المحتلة-سانا
أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء أن ما يقارب 49 % من إجمالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي محتجزون تعسفياً من دون لوائح اتهام.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن نادي الأسير قوله في بيان: “إن ما يقارب 49% من إجمالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال محتجزون تعسفياً من دون لوائح اتهام، سواء ضمن فئة المعتقلين المصنفين “كمقاتلين غير شرعيين” أو المعتقلين إدارياً”.
وأضاف البيان: إن “هذا الأمر يكشف بصورة جلية حجم التوسع غير المسبوق في سياسات الاعتقال التعسفي التي تنتهك أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وأوضح النادي أن “عدد إجمالي الأسرى حتى شهر حزيران الجاري بلغ نحو 9500 “، مؤكداً أن ”الأوضاع التي فُرضت على الأسرى والمعتقلين منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية شكّلت تحولاً خطيراً وغير مسبوق في تاريخ الحركة الأسيرة، من حيث مستوى العنف الممارس وطبيعته واتساع نطاقه”.
ولفت نادي الأسير إلى أن “إدارة سجون الاحتلال أقرت حتى مطلع حزيران الجاري باحتجاز 1316 معتقلاً غالبيتهم الساحقة من قطاع غزة، إضافة إلى معتقلين من لبنان وسوريا”، مؤكداً ” تواصل حملات الاعتقال لفلسطينيي غزة حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، ما يؤكد استمرار سياسات الاعتقال الجماعي والاستهداف الممنهج لسكان القطاع”.
وأشار نادي الأسير إلى أن “قرار المحكمة العليا للاحتلال، بالإبقاء على اعتقال الدكتور حسام أبو صفية يشكّل نموذجاً صارخاً لسياسة الاعتقال التعسفي التي طالت آلاف المعتقلين من قطاع غزة، ولا تزال تطال المئات منهم حتى اليوم في السجون والمعسكرات الإسرائيلية، تحت ما يُسمّى بقانون “المقاتل غير الشرعي”، الذي تحوّل إلى أداة قانونية لتكريس الاحتجاز المفتوح خارج الضمانات الأساسية للعدالة والقانون الدولي”.
وشدد النادي على أن “قرار المحكمة يأتي ضمن سلسلة طويلة من القرارات التي عكست حجم التواطؤ الذي تمارسه المنظومة القضائية الإسرائيلية في ترسيخ نهج الإبادة المتواصل بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين”، مبيناً أن “هذا التواطؤ يتجلى في إضفاء الشرعية على استمرار احتجاز الآلاف بشكل تعسفي، سواء من معتقلي غزة أو المعتقلين الإداريين من الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فضلاً عن انتهاج سياسة المماطلة والتسويف في النظر في الالتماسات المرتبطة بظروف احتجاز الأسرى والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقهم”.
وأكد النادي أن “السجون ومراكز الاحتجاز تحولت إلى شبكات منظمة للتعذيب والإذلال والتنكيل” مشيراً إلى أن ” الجرائم المرتكبة بحق معتقلي غزة تمثل المستوى الأكثر فظاعة وخطورة ضمن منظومة الانتهاكات الجارية، وذلك استناداً إلى مئات الإفادات والشهادات الموثقة، بما يجسد وجهاً مركزياً من أوجه جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
ولفت النادي إلى أن “أكثر من 100 أسير ومعتقل قتلوا داخل سجون الاحتلال نتيجة جرائم التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية والإهمال الطبي المتعمد، وقد أُعلن عن هويات “90” منهم فقط، من بينهم 52 أسيراً من قطاع غزة”.
وجدد النادي مطالبته العاجلة للمنظومة الحقوقية الدولية، وللأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة، وكافة الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية، بالتحرك الفوري والفعّال من أجل ممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال للإفراج عن الدكتور حسام أبو صفية، ووقف جريمة استهدافه.
كما دعا النادي لـ “محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وضمان توفير الحماية الدولية لهم، في ظل تعرضهم لمنظومة متكاملة من الجرائم والانتهاكات التي ترقى إلى جريمة إبادة جماعية تُمارس داخل السجون ومراكز الاحتجاز عبر بنية تعذيب مؤسسية ومستمر”.
ويبقى ملف الأسرى الفلسطينيين من أكثر القضايا إلحاحاً على الساحة الحقوقية الدولية، حيث تتصاعد الدعوات لتحرك دولي فاعل لوقف الانتهاكات وضمان المساءلة، وإنهاء معاناة آلاف الأسرى المحتجزين في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة.