ريال مدريد يحقق فوزاً ثميناً على آيك أثينا وفنربخشة يهزم ليفربول في دوري الأبطال

عواصم-سانا
حصد ريال مدريد فوزاً ثميناً من مستضيفه آيك أثينا اليوناني بثلاثة أهدف مقابل هدفين، فيما تعرض ليفربول لخسارة قاسية أمام فنربخشة التركي بالنتيجة ذاتها، ضمن أبرز منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.
ريال مدريد يختطف ثلاثة نقاط من آيك أثنيا
افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 12 عبر الموريتاني أبوبكاري كويتا، ليصبح أول لاعب موريتاني يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يدرك جود بيلينغهام التعادل لريال مدريد في الدقيقة 32.
وفي الدقيقة 75، سجل ستافروس بيليوس هدف التقدم لآيك أثينا، لكن كيليان مبابي أدرك التعادل سريعاً في الدقيقة 78، قبل أن يطلق البديل فيديريكو فالفيردي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 90+2، منح بها الفريق الملكي الفوز الرابع توالياً.
فنربخشة يقلب تأخره مرتين إلى فوز على ليفربول
بدأ ليفربول التسجيل عبر تري نيوني في الدقيقة 25، لكن ماسون غرينوود أدرك التعادل لفنربخشة في الدقيقة 29.
وفي الدقيقة 69، أعاد ألكسندر إيزاك التقدم لليفربول بتسجيل الهدف الثاني، قبل أن يرد آرشي براون بهدف التعادل للفريق التركي في الدقيقة 73، ليتمكن فيدات موريكي من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 79، مانحاً فنربخشة انتصاراً مثيراً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رغم محاولات ليفربول العودة في الدقائق الأخيرة.
نتائج مباريات أمس الأربعاء
وشهدت مباريات أمس، فوز بورتو البرتغالي على نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، وبروسيا دورتموند الألماني على ريال بيتيس الأسباني بهدفين مقابل هدف واحد، ومانشستر سيتي الإنكليزي على لايبزيغ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكومو الإيطالي على لانس الفرنسي بتسعة أهداف مقابل هدف.
كما فاز أرسنال الإنكليزي على سلافيا براغ التشيكي بهدفين مقابل هدف، وكلوب بروج البلجيكي على آيندهوفن الهولندي بهدفين مقابل هدف، وفايكينغ النرويجي على صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف مقابل هدف.
وبهذه النتائج، يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يحل أرسنال ثالثاً برصيد عشر نقاط، وكومو رابعاً بتسع نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على برشلونة صاحب المركز الخامس.