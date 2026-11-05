ريال مدريد يحقق فوزاً ثميناً على آيك أثينا وفنربخشة يهزم ليفربول في دوري الأبطال

عواصم-سانا

حصد ريال مدريد فوزاً ثميناً من مستضيفه آيك أثينا اليوناني بثلاثة أهدف مقابل هدفين، فيما ‏تعرض ليفربول لخسارة قاسية أمام فنربخشة التركي بالنتيجة ذاتها، ضمن أبرز منافسات الجولة ‏الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.‏

ريال مدريد يختطف ثلاثة نقاط من آيك أثنيا

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 12 عبر الموريتاني أبوبكاري كويتا، ليصبح أول ‏لاعب موريتاني يسجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يدرك جود بيلينغهام التعادل لريال ‏مدريد في الدقيقة 32.‏

وفي الدقيقة 75، سجل ستافروس بيليوس هدف التقدم لآيك أثينا، لكن كيليان مبابي أدرك ‏التعادل سريعاً في الدقيقة 78، قبل أن يطلق البديل فيديريكو فالفيردي تسديدة قوية من خارج ‏منطقة الجزاء في الدقيقة 90+2، منح بها الفريق الملكي الفوز الرابع توالياً.‏

فنربخشة يقلب تأخره مرتين إلى فوز على ليفربول

بدأ ليفربول التسجيل عبر تري نيوني في الدقيقة 25، لكن ماسون غرينوود أدرك التعادل ‏لفنربخشة في الدقيقة 29.‏

وفي الدقيقة 69، أعاد ألكسندر إيزاك التقدم لليفربول بتسجيل الهدف الثاني، قبل أن يرد آرشي ‏براون بهدف التعادل للفريق التركي في الدقيقة 73، ليتمكن فيدات موريكي من تسجيل هدف ‏الفوز في الدقيقة 79، مانحاً فنربخشة انتصاراً مثيراً بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رغم محاولات ‏ليفربول العودة في الدقائق الأخيرة.‏

نتائج مباريات أمس الأربعاء

وشهدت مباريات أمس، فوز بورتو البرتغالي على نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف، ‏وبروسيا دورتموند الألماني على ريال بيتيس الأسباني بهدفين مقابل هدف واحد، ومانشستر ‏سيتي الإنكليزي على لايبزيغ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وكومو الإيطالي على لانس ‏الفرنسي بتسعة أهداف مقابل هدف.‏

كما فاز أرسنال الإنكليزي على سلافيا براغ التشيكي بهدفين مقابل هدف، وكلوب بروج ‏البلجيكي على آيندهوفن الهولندي بهدفين مقابل هدف، وفايكينغ النرويجي على صباح ‏الأذربيجاني بأربعة أهداف مقابل هدف.‏

وبهذه النتائج، يتصدر باريس سان جيرمان ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، متقدماً ‏بفارق الأهداف على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، فيما يحل أرسنال ثالثاً برصيد عشر ‏نقاط، وكومو رابعاً بتسع نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على برشلونة صاحب المركز الخامس.‏