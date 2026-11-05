سيئول ترفض انتقادات موسكو وتؤكد أن تدريباتها العسكرية مع واشنطن دفاعية

سيئول-سانا

‏

رفضت كوريا الجنوبية اليوم الخميس انتقادات روسيا للتدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها ‏مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه التدريبات ذات طابع دفاعي وتهدف إلى تعزيز السلام ‏والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.‏

ونقلت وكالة “يونهاب” عن وزارة الخارجية الكورية قولها في بيان: “إن التدريبات العسكرية ‏المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ذات طابع دفاعي وتُجرى سنوياً للحفاظ على ‏موقف الدفاع المشترك القوي رداً على التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا ‏الشمالية”.‏

وأضافت الوزارة: “إن هذه التدريبات تسهم في إرساء السلام والاستقرار ليس فقط في شبه ‏الجزيرة الكورية، بل أيضاً في شمال شرق آسيا”.‏

وبدأت سيئول وواشنطن في 26 تشرين الأول تدريبات مشتركة ‏تستمر حتى السادس من تشرين ‏الثاني الجاري، وتركز على مهام الدفاع الجوي والاعتراض، بهدف تعزيز التنسيق ‏العملياتي ‏والقدرات المشتركة للحليفين في زمن الحرب.‏

وكانت وزارة الخارجية الروسية اعتبرت يوم الثلاثاء الماضي، أن المناورات تهدف إلى “التدريب ‏على شن ضربات استباقية” ضد كوريا الشمالية، بما في ذلك باستخدام الأسلحة النووية، وحثت ‏سيئول على “احترام الحق السيادي لبيونغ يانغ” في ضمان أمنها.‏

وتجري سيئول وواشنطن تدريبات عسكرية مشتركة على مدار العام، بما في ذلك تدريبات ‏منتظمة واسعة النطاق وتدريبات ميدانية، فيما تعمل كوريا الشمالية وروسيا على تعميق ‏علاقاتهما العسكرية منذ توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2024، التي ‏تتضمن بنداً للدفاع المتبادل.‏