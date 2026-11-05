سيئول ترفض انتقادات موسكو وتؤكد أن تدريباتها العسكرية مع واشنطن دفاعية

سيئول-سانا
رفضت كوريا الجنوبية اليوم الخميس انتقادات روسيا للتدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن هذه التدريبات ذات طابع دفاعي وتهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.
ونقلت وكالة “يونهاب” عن وزارة الخارجية الكورية قولها في بيان: “إن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ذات طابع دفاعي وتُجرى سنوياً للحفاظ على موقف الدفاع المشترك القوي رداً على التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية”.
وأضافت الوزارة: “إن هذه التدريبات تسهم في إرساء السلام والاستقرار ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية، بل أيضاً في شمال شرق آسيا”.
وبدأت سيئول وواشنطن في 26 تشرين الأول تدريبات مشتركة تستمر حتى السادس من تشرين الثاني الجاري، وتركز على مهام الدفاع الجوي والاعتراض، بهدف تعزيز التنسيق العملياتي والقدرات المشتركة للحليفين في زمن الحرب.
وكانت وزارة الخارجية الروسية اعتبرت يوم الثلاثاء الماضي، أن المناورات تهدف إلى “التدريب على شن ضربات استباقية” ضد كوريا الشمالية، بما في ذلك باستخدام الأسلحة النووية، وحثت سيئول على “احترام الحق السيادي لبيونغ يانغ” في ضمان أمنها.
وتجري سيئول وواشنطن تدريبات عسكرية مشتركة على مدار العام، بما في ذلك تدريبات منتظمة واسعة النطاق وتدريبات ميدانية، فيما تعمل كوريا الشمالية وروسيا على تعميق علاقاتهما العسكرية منذ توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2024، التي تتضمن بنداً للدفاع المتبادل.