بولندا: لا مؤشرات على إعادة نشر قوات أمريكية في دول أوروبا الشرقية

وارسو-سانا

أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بلاده لم تتلق أي إشارات تفيد بأن القوات الأمريكية التي يجري سحبها من ألمانيا قد يُعاد نشرها في مناطق أخرى، ولا سيما في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة “رويترز” عن توسك، قوله في تصريحات اليوم الأحد: إن الولايات المتحدة لم تلمّح حتى الآن إلى احتمال إعادة تمركز هذه القوات في دول أوروبا الشرقية بدلاً من إعادتها إلى أراضيها، مضيفاً: “ليس لدينا أي مؤشرات من هذا القبيل في الوقت الحالي”.

وجاءت تصريحات توسك رداً على تساؤلات بشأن إمكانية تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة في أوروبا.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل أوروبا حول مستقبل الانتشار العسكري الأمريكي، وتوازنات الأمن الإقليمي في ظل التوترات الجيوسياسية القائمة، وذلك على خلفية إعلان وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” أول أمس الجمعة، أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أمر بسحب نحو 5 آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، وهو ما يمثل نحو 15 بالمئة من القوات الأمريكية المتمركزة هناك.