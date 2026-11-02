طوكيو-سانا
انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الإثنين، متأثراً بتراجع حاد في سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة، فيما حدّت مكاسب سهم طوكيو إلكترون وشركات أخرى من خسائره.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي تراجع بنسبة 0.31 بالمئة إلى 63095.11 نقطة بحلول استراحة منتصف النهار، فيما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.84 بالمئة إلى 3931.61 نقطة.
وهبط سهم كيوكسيا بنسبة 13.29 بالمئة، ليكون أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكي، بعد أن جاءت توقعات الشركة للربع المنتهي في كانون الأول مخيبة لآمال المستثمرين.
في المقابل، ارتفع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 5.11 بالمئة، بعدما توقعت الشركة المصنعة لمعدات إنتاج الرقائق الإلكترونية ارتفاع صافي أرباحها السنوية بنسبة 50 بالمئة، متجاوزة توقعات المحللين.
نيكي الياباني يتراجع مع هبوط سهم كيوكسيا