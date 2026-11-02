الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: نيكي الياباني يتراجع مع هبوط سهم كيوكسيا
بحث
بحث
sana-logo-mobile

نيكي الياباني يتراجع مع هبوط سهم كيوكسيا

photo 2026 11 02 08 38 46 نيكي الياباني يتراجع مع هبوط سهم كيوكسيا
لوحة إلكترونية تعرض حركة تداول الأسهم وأسعارها على المؤشر نيكي الياباني-طوكيو


طوكيو-سانا‏
‏ ‏
انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الإثنين، متأثراً بتراجع حاد في سهم شركة ‏كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة، فيما حدّت مكاسب سهم طوكيو إلكترون وشركات ‏أخرى من خسائره.‏
‏ ‏
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي تراجع بنسبة 0.31 بالمئة إلى 63095.11 ‏نقطة بحلول استراحة منتصف النهار، فيما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة ‌‏0.84 بالمئة إلى 3931.61 نقطة.‏
‏ ‏
وهبط سهم كيوكسيا بنسبة 13.29 بالمئة، ليكون أكبر عامل ضغط على المؤشر ‏نيكي، بعد أن جاءت توقعات الشركة للربع المنتهي في كانون الأول مخيبة لآمال ‏المستثمرين.‏
‏ ‏
في المقابل، ارتفع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 5.11 بالمئة، بعدما توقعت الشركة ‏المصنعة لمعدات إنتاج الرقائق الإلكترونية ارتفاع صافي أرباحها السنوية بنسبة 50 ‏بالمئة، متجاوزة توقعات المحللين.‏

وزير الاقتصاد السوري يبحث مع مسؤولين أتراك تعزيز التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار
افتتاح سوق مواش في القصير بريف حمص لتعزيز النشاط الاقتصادي
بقيمة 2.6 مليار يورو.. اتفاقية لتصدير طائرات “حُرجيت” التركية إلى إسبانيا
السفارة السورية في بوخارست تبحث مع غرفة التجارة ‏الرومانية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
آفاق جديدة في صناعة الإسمنت ضمن مؤتمر ومعرض صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني بريف دمشق
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار