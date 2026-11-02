نيكي الياباني يتراجع مع هبوط سهم كيوكسيا

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طوكيو-سانا‏

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انخفض المؤشر نيكي الياباني اليوم الإثنين، متأثراً بتراجع حاد في سهم شركة ‏كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة، فيما حدّت مكاسب سهم طوكيو إلكترون وشركات ‏أخرى من خسائره.‏

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وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي تراجع بنسبة 0.31 بالمئة إلى 63095.11 ‏نقطة بحلول استراحة منتصف النهار، فيما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة ‌‏0.84 بالمئة إلى 3931.61 نقطة.‏

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وهبط سهم كيوكسيا بنسبة 13.29 بالمئة، ليكون أكبر عامل ضغط على المؤشر ‏نيكي، بعد أن جاءت توقعات الشركة للربع المنتهي في كانون الأول مخيبة لآمال ‏المستثمرين.‏

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في المقابل، ارتفع سهم طوكيو إلكترون بنسبة 5.11 بالمئة، بعدما توقعت الشركة ‏المصنعة لمعدات إنتاج الرقائق الإلكترونية ارتفاع صافي أرباحها السنوية بنسبة 50 ‏بالمئة، متجاوزة توقعات المحللين.‏