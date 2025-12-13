الأردن يدين مصادقة إسرائيل على إقامة مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

عمان-سانا

أدانت وزارة الخارجية الأردنية اليوم بأشد العبارات مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة بترا عن المتحدث باسم الوزارة فؤاد المجالي قوله: “إن هذه المصادقة خرق فاضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويض لجهود حل الدولتين، وانتهاك واضح لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”، مشدداً على أن لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة المشاريع والخطط الاستيطانية في الضفة الغربية، والتي تعد تكريساً للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً قرار مجلس الأمن الدولي 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وكان ما يسمى المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل “الكابينيت”، صادق الخميس الماضي، على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.