الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية ومستوطنوه يصعدون انتهاكاتهم

القدس المحتلة-سانا‏

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة ‏الغربية اعتقلت خلالها عدداً من الفلسطينيين، بينما واصل مستوطنوه اعتداءاتهم ‏وانتهاكاتهم.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم شاباً من بلدة ‏اليامون غرب جنين بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما اعتقلت شاباً آخر من سكان مخيم ‏جنين بعد مداهمة مكان سكنه في الجامعة الأمريكية، واعتقلت شاباً ثالثاً من نابلس.‏

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوباً، وقريتي بيت تعمر ‏والعساكرة شرقاً.‏

وأفادت مصادر أمنية بأنّ قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى شارع سفيان، تلاها اقتحام عدد ‏من آليات الاحتلال العسكرية، وداهمت فندقاً هناك، واستولت على تسجيلات كاميرات ‏المراقبة منه، واعتقلت فلسطينياً من سكان أراضي الـ 48.‏

واقتحم مستوطنون صباح اليوم الجمعة تجمع “مليحات” البدوي شرق قرية الطيبة، شرق ‏رام الله، وقاموا بأعمال استفزازية في محيط مساكن ومنازل الفلسطينيين، كما اقتحم ‏مستوطنون منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب ‏بيت لحم، وتمركزوا عند البرك الثلاثة، وأدوا طقوساً استفزازية.‏

قطع وتخريب مصادر مياه لقرية الخان الأحمر

وأقدمت مجموعات من المستوطنين على قطع وتخريب خطوط المياه التي تغذي تجمع ‏العراعره المهتوش وتجمع التبنة في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.‏

وقالت منظمة البيدر الحقوقية: إنّ استهداف شبكات المياه يفاقم معاناة السكان، ويؤثر ‏بشكل مباشر على احتياجاتهم اليومية الأساسية، وخصوصاً في ظل اعتماد التجمعات ‏البدوية على هذه الخطوط كمصدر رئيسي للمياه، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدد استقرار ‏الحياة في المنطقة.‏

وفي رام الله اقتحم عشرات المستوطنين مقام القطرواني، الذي يعد إرثاً ثقافياً وتراثياً ‏فلسطينياً، في بلدة عطارة شمال المدينة وقاموا بقطع الأسلاك المحيطة بالمتنزه، وتجولوا ‏داخله.‏

وفي سلفيت هاجم مستوطنون فجر اليوم منازل الفلسطينيين ومركباتهم في قرية ياسوف ‏شرق المدينة، وكسروا زجاج النوافذ بالحجارة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى البؤرة ‏الاستيطانية المقامة على أراضي البلدة في خلايل الشعير.‏

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من انتهاكاتهم في الضفة الغربية ‏ولا سيما في منطقة برك سليمان، عدا عن اعتداء قوات الاحتلال على المتنزهين في ‏المكان، في محاولة للسيطرة على المنطقة ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها.‏