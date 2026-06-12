الاحتلال يعتقل فلسطينيين في الضفة الغربية ومستوطنوه يصعدون انتهاكاتهم

القدس المحتلة-سانا
نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الجمعة، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية اعتقلت خلالها عدداً من الفلسطينيين، بينما واصل مستوطنوه اعتداءاتهم وانتهاكاتهم.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم شاباً من بلدة اليامون غرب جنين بعد مداهمة منزله وتفتيشه، كما اعتقلت شاباً آخر من سكان مخيم جنين بعد مداهمة مكان سكنه في الجامعة الأمريكية، واعتقلت شاباً ثالثاً من نابلس.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوباً، وقريتي بيت تعمر والعساكرة شرقاً.
وأفادت مصادر أمنية بأنّ قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى شارع سفيان، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال العسكرية، وداهمت فندقاً هناك، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة منه، واعتقلت فلسطينياً من سكان أراضي الـ 48.
واقتحم مستوطنون صباح اليوم الجمعة تجمع “مليحات” البدوي شرق قرية الطيبة، شرق رام الله، وقاموا بأعمال استفزازية في محيط مساكن ومنازل الفلسطينيين، كما اقتحم مستوطنون منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم، وتمركزوا عند البرك الثلاثة، وأدوا طقوساً استفزازية.
قطع وتخريب مصادر مياه لقرية الخان الأحمر
وأقدمت مجموعات من المستوطنين على قطع وتخريب خطوط المياه التي تغذي تجمع العراعره المهتوش وتجمع التبنة في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.
وقالت منظمة البيدر الحقوقية: إنّ استهداف شبكات المياه يفاقم معاناة السكان، ويؤثر بشكل مباشر على احتياجاتهم اليومية الأساسية، وخصوصاً في ظل اعتماد التجمعات البدوية على هذه الخطوط كمصدر رئيسي للمياه، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدد استقرار الحياة في المنطقة.
وفي رام الله اقتحم عشرات المستوطنين مقام القطرواني، الذي يعد إرثاً ثقافياً وتراثياً فلسطينياً، في بلدة عطارة شمال المدينة وقاموا بقطع الأسلاك المحيطة بالمتنزه، وتجولوا داخله.
وفي سلفيت هاجم مستوطنون فجر اليوم منازل الفلسطينيين ومركباتهم في قرية ياسوف شرق المدينة، وكسروا زجاج النوافذ بالحجارة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي البلدة في خلايل الشعير.
يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من انتهاكاتهم في الضفة الغربية ولا سيما في منطقة برك سليمان، عدا عن اعتداء قوات الاحتلال على المتنزهين في المكان، في محاولة للسيطرة على المنطقة ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها.