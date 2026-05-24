قتلى وجرحى في سلسلة اعتداءات واقتحامات لقوات الاحتلال في غزة ‏والضفة

القدس المحتلة-سانا ‏

شهد قطاع غزة والضفة الغربية سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات ‏والاعتقالات، أسفرت عن قتلى وجرحى وسط استمرار العمليات العسكرية ‏الإسرائيلية والتصعيد الميداني في مختلف المناطق الفلسطينية.‏

وذكرت الوكالة الفلسطينية “وفا” أنه قتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم ‏طفل، وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال ‏الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.‏

وفي السياق ذاته، واصلت زوارق الاحتلال الحربية إطلاق نيران رشاشاتها ‏الثقيلة باتجاه شاطئ مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار ‏استهدف مناطق متفرقة من القطاع.‏

كما نفذت قوات الاحتلال، عملية نسف واسعة شمال شرق مدينة خان يونس ‏جنوب القطاع، في وقت هددت فيه باستهداف منزل وسط مدينة دير البلح، ‏وسط تصعيد متواصل على مختلف مناطق غزة.‏

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابين ‏من مدينة قلقيلية، بعد مداهمة محل تجاري في حي النقار شمال المدينة. ‏

وفي بيت لحم، واصل مستوطنون اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان ‏والرشايدة، حيث أقدموا على تدمير شواهد خمسة قبور للمرة الثانية خلال ‏أقل من أسبوع.‏

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيتا وجماعين وأوصرين جنوب ‏المدينة، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، فيما هاجم مستوطنون السيارات ‏بالحجارة قرب بلدة عورتا، ما تسبب بأضرار مادية في عدد منها.‏

كما هاجم مستوطنون منطقة الجبيل في قرية مجدل بني فاضل، وأقدموا على ‏تحطيم سيارتين.‏

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مبنى بلدية بيت عوا غرب ‏المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلة من بلدة طمون جنوب شرق ‏طوباس، عقب مداهمة منزل عائلتها خلال اقتحام البلدة فجر اليوم.‏

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة دير بلوط غرب المحافظة ‏بعد مداهمة منزله، في وقت نفذ فيه مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدة كفل ‏حارس ومنطقة واد الشاعر.‏

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستعمرين اعتدت على ‏الممتلكات، وحاولت إضرام النار في مسجد وسط بلدة كفل حارس، كما ‏أقدمت على تقطيع واقتلاع عدد من أشجار الزيتون في منطقة واد الشاعر، ‏في اعتداء جديد استهدف أراضي المواطنين وممتلكاتهم.‏

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع ‏من تشرين الأول 2023 ‏حتى اليوم، إلى 72,783 قتيلاً، و172,779 ‏جريحاً‎.‎