قتلى وجرحى في سلسلة اعتداءات واقتحامات لقوات الاحتلال في غزة ‏والضفة

القدس المحتلة-سانا
شهد قطاع غزة والضفة الغربية سلسلة من الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات، أسفرت عن قتلى وجرحى وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية والتصعيد الميداني في مختلف المناطق الفلسطينية.
وذكرت الوكالة الفلسطينية “وفا” أنه قتل ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، بينهم طفل، وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف شنّته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، واصلت زوارق الاحتلال الحربية إطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه شاطئ مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع.
كما نفذت قوات الاحتلال، عملية نسف واسعة شمال شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، في وقت هددت فيه باستهداف منزل وسط مدينة دير البلح، وسط تصعيد متواصل على مختلف مناطق غزة.
وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابين من مدينة قلقيلية، بعد مداهمة محل تجاري في حي النقار شمال المدينة.
وفي بيت لحم، واصل مستوطنون اعتداءاتهم على مقبرة قريتي كيسان والرشايدة، حيث أقدموا على تدمير شواهد خمسة قبور للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.
وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بيتا وجماعين وأوصرين جنوب المدينة، وداهمت عدداً من المنازل وفتشتها، فيما هاجم مستوطنون السيارات بالحجارة قرب بلدة عورتا، ما تسبب بأضرار مادية في عدد منها.
كما هاجم مستوطنون منطقة الجبيل في قرية مجدل بني فاضل، وأقدموا على تحطيم سيارتين.
وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مبنى بلدية بيت عوا غرب المدينة، كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلة من بلدة طمون جنوب شرق طوباس، عقب مداهمة منزل عائلتها خلال اقتحام البلدة فجر اليوم.
وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من بلدة دير بلوط غرب المحافظة بعد مداهمة منزله، في وقت نفذ فيه مستوطنون اعتداءات واسعة في بلدة كفل حارس ومنطقة واد الشاعر.
وأفادت مصادر محلية بأن مجموعات من المستعمرين اعتدت على الممتلكات، وحاولت إضرام النار في مسجد وسط بلدة كفل حارس، كما أقدمت على تقطيع واقتلاع عدد من أشجار الزيتون في منطقة واد الشاعر، في اعتداء جديد استهدف أراضي المواطنين وممتلكاتهم.
وارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023 حتى اليوم، إلى 72,783 قتيلاً، و172,779 جريحاً.