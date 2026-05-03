مقتل فلسطيني وإصابة آخر في غارة للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح

وفا

القدس المحتلة-سانا

قُتل فلسطيني وأصيب آخر ،اليوم السبت، جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية أن مسيرة تابعة لطيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة أبراج القسطل شرق مدينة دير البلح، ما أدى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخر بجروح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان أصدرته اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72608 قتلى و172445 مصاباً، وذلك منذ تشرين الأول 2023.

ويواجه قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في تشرين الأول 2023 انهياراً واسعاً في منظومته الصحية، بعد تدمير مئات المرافق الطبية وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، ونقص الأدوية إضافة للقيود المفروضة على دخول المساعدات ومنع وصول الإمدادات الطبية.

