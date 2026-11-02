النفط يتراجع أكثر من 1% وسط محادثات لإنهاء الحرب الأمريكية-الإيرانية

سنغافورة-سانا
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين، عقب محادثات أجراها مسؤولون إيرانيون وقطريون لليوم الثالث على التوالي، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية-الإيرانية.
وذكرت وكالة رويترز أنه بحلول الساعة 23:03 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.51 دولار، أي بنسبة 1.33 بالمئة، لتسجل 111.92 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.78 دولار، ما يعادل 1.71 بالمئة، ليبلغ 102.34 دولار للبرميل.
ورغم هذا التراجع، لا تزال أسعار النفط أعلى بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الحرب في 27 شباط الماضي، حين سجل خام برنت نحو 72 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط نحو 67 دولاراً.