النفط يتراجع أكثر من 1% وسط محادثات لإنهاء الحرب الأمريكية-الإيرانية

سنغافورة-سانا‏

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ‏الاثنين، عقب محادثات أجراها مسؤولون إيرانيون وقطريون لليوم الثالث على ‏التوالي، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية-الإيرانية.‏

وذكرت وكالة رويترز أنه بحلول الساعة 23:03 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود ‏الآجلة لخام برنت بمقدار 1.51 دولار، أي بنسبة 1.33 بالمئة، لتسجل 111.92 ‏دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.78 دولار، ما ‏يعادل 1.71 بالمئة، ليبلغ 102.34 دولار للبرميل.‏

ورغم هذا التراجع، لا تزال أسعار النفط أعلى بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بمستوياتها ‏قبل اندلاع الحرب في 27 شباط الماضي، حين سجل خام برنت نحو 72 دولاراً ‏للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط نحو 67 دولاراً.‏