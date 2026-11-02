الإثنين 2 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: النفط يتراجع أكثر من 1% وسط محادثات لإنهاء الحرب الأمريكية-الإيرانية
بحث
بحث
sana-logo-mobile

النفط يتراجع أكثر من 1% وسط محادثات لإنهاء الحرب الأمريكية-الإيرانية

202609241055206226782 النفط يتراجع أكثر من 1% وسط محادثات لإنهاء الحرب الأمريكية-الإيرانية
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ‏الاثنين

سنغافورة-سانا‏

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم ‏الاثنين، عقب محادثات أجراها مسؤولون إيرانيون وقطريون لليوم الثالث على ‏التوالي، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية-الإيرانية.‏

وذكرت وكالة رويترز أنه بحلول الساعة 23:03 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود ‏الآجلة لخام برنت بمقدار 1.51 دولار، أي بنسبة 1.33 بالمئة، لتسجل 111.92 ‏دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.78 دولار، ما ‏يعادل 1.71 بالمئة، ليبلغ 102.34 دولار للبرميل.‏

ورغم هذا التراجع، لا تزال أسعار النفط أعلى بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بمستوياتها ‏قبل اندلاع الحرب في 27 شباط الماضي، حين سجل خام برنت نحو 72 دولاراً ‏للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط نحو 67 دولاراً.‏

أسعار الذهب ترتفع 150 ليرة في السوق السورية
هيئة الطيران تبحث مع شركة بن داوود السعودية للاستثمار مستجدات مشروع تطوير مطار حلب
صندوق النقد يحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي ويدعو إلى تحرك عاجل
مسؤول تركي: التعافي الاقتصادي السريع في سوريا مهم للاستقرار فيها
أسعار الغاز ترتفع في أوروبا بنسبة 35%
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك