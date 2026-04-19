غوتيريش يدين استهداف قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفيل”، وأدى إلى مقتل جندي فرنسي، وإصابة ثلاثة آخرين.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك قوله في بيان: “إن هذه هي الحادثة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة التي تؤدي إلى مصرع حفظة سلام يعملون في اليونيفيل”.

وحسب البيان، فإن الأمين العام للأمم المتحدة دعا مجدداً جميع الأطراف إلى الامتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وحرمة ممتلكات المنظمة في جميع الأوقات، مؤكداً أن الهجمات على حفظة السلام تنتهك بشكل جسيم القانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 1701، وقد ترقى إلى درجة جرائم الحرب.

كما شدد غوتيريش على ضرورة إجراء تحقيقات عاجلة في جميع الهجمات على حفظة السلام، ومقاضاة المسؤولين عنها ومحاسبتهم بشكل فعال.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن يوم أمس السبت، مقتل جندي فرنسي، وإصابة ثلاثة آخرين، إثر هجوم استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”.