غارات إسرائيلية على لبنان توقع 8 قتلى وإصابات عدة

بيروت-سانا

قُتل 8 أشخاص، وأصيب آخرون اليوم الثلاثاء في سلسلة اعتداءات شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدات عدة في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارات جوية استهدفت بلدات سحمر في البقاع الغربي، عربصاليم بمحافظة النبطية، وشبريحا في قضاء صور، وتسببت بمقتل 6 أشخاص، وإصابة 5 بجروح، وتدمير ما يزيد عن 10 منازل، فيما قتل شخصان في غارة على طريق المصيلح-النبطية، وأُصيبت امرأة جراء انفجار مسيّرة إسرائيلية في حي الوسطاني ببلدة شبعا.

واستهدف طيران الاحتلال محيط مستشفى تبنين الحكومي في صور، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المستشفى ووقوع إصابات، كما قصف بلدة بافليه في صور ما أدى إلى وقوع إصابات، وتضرر عدد كبير من المنازل، بينما تعمل فرق الدفاع المدني على رفع الأنقاض بحثاً عن مفقودين.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس مقتل 2089 شخصاً وإصابة 6762 جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي.