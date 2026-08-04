غواتيمالا تصدر إنذار “خطر” بعد ثوران بركان فويغو

غواتيمالا-سانا

أصدرت الهيئة الوطنية للحد من الكوارث في غواتيمالا اليوم الثلاثاء، إنذاراً من مستوى “خطر”، وهو المستوى الثاني بعد الإنذار الأحمر، عقب ثوران بركان فويغو القريب من العاصمة وقذفه حمماً بركانية وسحباً هائلة من الغاز والرماد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة الوطنية قولها في بيان: “أُعلنت حالة التأهب البرتقالية (الخطر) على المستوى الوطني بسبب ثوران بركان فويغو”، وتمّ إجلاء سكان قريتين صغيرتين مجاورتين.

ويقع بركان فويغو الذي يُعد أكثر البراكين نشاطاً في أميركا الوسطى على بعد 35 كيلومتراً إلى جنوب غرب مدينة غواتيمالا، ويبلغ ارتفاعه 3763 متراً، وبدأ الثوران صباح أمس الإثنين ثم ازدادت حدة نشاطه في الليل.

وتقع غواتيمالا ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كثيفاً، وفي السنوات الماضية أُجلي سكان المناطق المجاورة للبركان مرات عدة ففي العام الماضي، أجلت السلطات أكثر من 500 شخص بعد انبعاثات من الغازات والرماد من البركان، وأجلي نحو 1200 للسبب نفسه عام 2023.

وفي العام 2018، قضى 215 شخصاً وفُقد نحو 200 آخرين عندما اجتاحت تدفقات من الحمم والمواد البركانية قرية تقع على سفوح البركان.