مقتل فتى فلسطيني وإصابة واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فتى فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، خلال حملة اعتقالات ومداهمات طالت مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت دقو شمال غرب القدس، وسط إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عاماً، وإصابة آخر، فيما أصيب شخصان آخران في حرملة جنوب شرق بيت لحم باعتداء من قبل المستوطنين.

جاء ذلك خلال حملة مداهمات واعتقالات نفذها جنود الاحتلال في مناطق عدة من بينها بيت لحم، وقلقيلية، وطولكرم، ومنطقة حرملة جنوب شرق بيت لحم، وبلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة، وقرية مركة جنوب جنين، وبلدة ديربلوط غرب سلفيت، وأسفرت الحملة عن اعتقال تسعة فلسطينيين، بينهم أسيران محرران سابقاً من سجون الاحتلال.

وكان اعتقل أمس 16 فلسطينياً، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

