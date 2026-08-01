الولايات المتحدة تبحث خيارات عسكرية ضد منشآت الطاقة الإيرانية

واشنطن-سانا

كشفت شبكة “CBS News ” الأمريكية، اليوم السبت، أن واشنطن تبحث شن ضربات على منشآت الطاقة الإيرانية مطلع هذا الأسبوع، فيما لم يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته النهائية على هذا التحرك بعد.

ونقلت الشبكة عن مصادر عدة لم تسمها قولها: إن “الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لما سيكون واحدة من أكثر العمليات صرامة ضد أهداف البنية التحتية للطاقة في إيران”.

وأشارت المصادر إلى أن النقاشات تشمل حجم الضربات وطبيعة الأهداف، إضافةً إلى ضرورة إنهائها قبل افتتاح الأسواق المالية يوم الإثنين المقبل لتجنّب اضطرابات اقتصادية واسعة.

قرار لم يُحسم

ولم يمنح ترامب الموافقة النهائية على تنفيذ الضربات المذكورة بعد وفقاً لـ”CBS”، ما يجعل القرار في مرحلة التقييم السياسي والعسكري.

وكان البيت الأبيض أكد أمس الجمعة، أن ترامب لا يزال ملتزماً بالحل الدبلوماسي مع طهران، لكنه سيواصل الرد على أي هجمات إيرانية.



وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد مستمر بين واشنطن وطهران، حيث أعلن الجيش الأمريكي أمس الجمعة، تحويل مسار 30 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في الخامس عشر من تموز الماضي، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وشنها هجمات متكررة باستخدام المسيرات على دول عدة في الخليج العربي والمنطقة.