الحكومة الإيرلندية تقر تدابير إضافية لاحتواء ارتفاع أسعار المحروقات

دبلن-سانا

أقرت الحكومة الإيرلندية اليوم الأحد، جملة من التدابير الإضافية الرامية للحد من الارتفاع المتسارع في أسعار المحروقات، وذلك في محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي تشهدها البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب رئيس الحكومة “سايمن هاريس” قوله في مؤتمر صحفي: “إن الحكومة أقرت خطة دعم بقيمة 505 ملايين يورو تضاف إلى خطة سابقة بقيمة 250 مليون يورو أُقرت في آذار الماضي”، مشيراً إلى أن الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن السكان.

وحسب هاريس فإن الخطة الجديدة تقضي بخفض الضريبة على البنزين والديزل بمقدار عشرة سنتات إضافية لليتر الواحد حتى نهاية تموز القادم، إلى جانب تأجيل زيادة الضريبة على الكربون حتى تشرين الأول المقبل.

وتأتي هذه التحركات الحكومية بعد أيام من الاحتجاجات الحاشدة التي نفذها مزارعون وعاملون في قطاع النقل البري، والتي استهدفت مصفاة النفط الوحيدة في البلاد بمدينة “كورك” ومخازن الوقود الحيوية في المناطق الشرقية والجنوبية.