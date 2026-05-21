اليابان تسجل فائضاً بالصادرات وانخفاضاً في الاعتماد على نفط الشرق الأوسط

طوكيو-سانا

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الخميس، أن اليابان سجلت فائضاً تجارياً في نيسان الفائت مقابل انخفاض حاد بواردات النفط من الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة الأنباء “كيودو” عن وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 14.8 بالمئة لتصل إلى 10.51 تريليونات ين، مدفوعةً بالطلب القوي على أشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية الأخرى، بينما زادت الواردات بنسبة 9.7 بالمئة لتصل إلى 10.21 تريليونات ين، نتيجة زيادة واردات المنتجات البترولية.

وانخفضت واردات النفط من الشرق الأوسط بنسبة 67.2 بالمئة، من حيث الحجم مقارنة بالعام السابق، بسبب إغلاق مضيق هرمز.

في المقابل كثفت اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على الشرق الأوسط في وارداتها من النفط الخام، جهودها للحصول على الوقود من مصادر بديلة، بما في ذلك الولايات المتحدة، فارتفعت قيمة واردات النفط اليابانية من أمريكا بنسبة 118.2 بالمئة.

وفي مطلع نيسان الفائت أشاد صندوق النقد الدولي بالمرونة الاقتصادية القوية لليابان في مواجهة الصدمات العالمية، بالرغم من توقعه أن يشهد اقتصادها تباطؤاً في النمو خلال العام 2026 ليصل إلى 0.8%، نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وضعف الطلب الخارجي.