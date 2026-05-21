منذ مطلع أيار الجاري .. صادرات كوريا الجنوبية ترتفع بنسبة 65% ‏

سيئول-سانا‏

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وكالة الجمارك الكورية الجنويية، اليوم الخميس، ‏ارتفاع صادرات البلاد خلال العشرين يوماً الأولى من أيار الجاري بنسبة ‌65% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بفضل تضاعف صادرات أشباه الموصلات بأكثر ‏من ثلاث مرات خلال هذه الفترة.‏

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن وكالة الجمارك قولها: إن قيمة الشحنات الصادرة ‏بلغت 52.7 مليار دولار خلال الفترة من الـ 1 إلى الـ 20 من أيار، مقارنةً بـ 31.9 مليار دولار ‏خلال الفترة نفسها من العام الماضي.‏

كما ارتفعت الواردات بحسب البيانات، بنسبة 29.3% على أساس سنوي لتصل إلى ‌‏41.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 11 ‏مليار دولار أمريكي.‏

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 202% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى ‌‏21.9 مليار دولار، بينما زادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 46.3% لتصل إلى ‌‏3.23 مليارات دولار.‏

وأظهرت بيانات الجمارك أن الرقائق شكلت 41.7% من إجمالي الصادرات، بزيادة ‏قدرها 19 نقطة مئوية عن العام الماضي.‏

وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 10.1% لتصل إلى 2.76 مليار ‏دولار.‏

كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 96.5%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 79.3%، ثم فيتنام بنسبة 70.2%، كما زادت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة ‌21.7%.‏