منذ مطلع أيار الجاري .. صادرات كوريا الجنوبية ترتفع بنسبة 65% ‏

سيئول-سانا
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وكالة الجمارك الكورية الجنويية، اليوم الخميس، ارتفاع صادرات البلاد خلال العشرين يوماً الأولى من أيار الجاري بنسبة 65% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بفضل تضاعف صادرات أشباه الموصلات بأكثر من ثلاث مرات خلال هذه الفترة.
ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن وكالة الجمارك قولها: إن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 52.7 مليار دولار خلال الفترة من الـ 1 إلى الـ 20 من أيار، مقارنةً بـ 31.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت الواردات بحسب البيانات، بنسبة 29.3% على أساس سنوي لتصل إلى 41.6 مليار دولار أمريكي خلال الفترة المذكورة، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 11 مليار دولار أمريكي.
وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 202% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 21.9 مليار دولار، بينما زادت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 46.3% لتصل إلى 3.23 مليارات دولار.
وأظهرت بيانات الجمارك أن الرقائق شكلت 41.7% من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 19 نقطة مئوية عن العام الماضي.
وفي المقابل، انخفضت صادرات السيارات بنسبة 10.1% لتصل إلى 2.76 مليار دولار.
كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 96.5%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 79.3%، ثم فيتنام بنسبة 70.2%، كما زادت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 21.7%.