الصومال يرفض بشدة إعلان إقليم “أرض الصومال” فتح سفارة في القدس بعد الاعتراف الإسرائيلي

مقديشو-سانا

جدّدت الصومال أمس الأربعاء تأكيد تمسكها الثابت بوحدة وسيادة أراضيها، ورفضها القاطع لأي تحركات أو إجراءات أحادية تمسّ بالوضع القانوني والسياسي للدولة الصومالية، أو تتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وقالت وزارة الخارجية الصومالية في بيان: تدين جمهورية الصومال الفيدرالية بأشد العبارات إقدام إقليم الشمال الغربي من الجمهورية على افتتاح ما يُسمّى “سفارة له في القدس”، مؤكدة” أن هذه الخطوة مرفوضة وباطلة قانونياً من جميع الوجوه، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، كما تمثل استفزازاً مرفوضاً للعالمين العربي والإسلامي”.

وكان إقليم أرض الصومال الانفصالي أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أنه سيفتح سفارة في القدس قريباً بعد أن أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف رسمياً بالجمهورية المعلنة من جانب واحد.

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت في الـ 26 من كانون الأول الماضي اعترافاً ‏متبادلاً بإقليم أرض الصومال، لتصبح الوحيدة التي تُقدم على ‏هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، وقوبل هذا ‏الإعلان برفض واسع من المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية، لتعود ‏إسرائيل وتعلن في الـ 15 من الشهر الجاري عن تعيين سفير لها في الإقليم‎.‎