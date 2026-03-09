ترامب: اختيار أي قائد جديد في إيران يتطلب موافقة واشنطن

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن استمرار أي قائد جديد في إيران مرهون بالحصول على موافقة الولايات المتحدة، محذراً من أن أي اختيار لا يحظى بموافقة واشنطن لن يدوم طويلاً في منصبه.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية خلال توجهه إلى ميامي: “سيتعين على القائد الجديد في إيران الحصول على موافقتنا، وبخلاف ذلك لن يطول بقاؤه”، معتبراً أن هذا الإجراء يهدف لضمان عدم اضطرار الولايات المتحدة لخوض مواجهات عسكرية مستقبلاً.

وتأتي هذه التهديدات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً واسعاً، عقب إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل في الثامن والعشرين من شباط الماضي عن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة، استهدفت المرشد الإيراني علي خامنئي وعدداً من القيادات العسكرية.

واستهدفت العمليات بشكل مكثف البنية التحتية والمرافق الحيوية الإيرانية، وفي ظل مطالبات أمريكية بفرض “استسلام غير مشروط” على طهران وتغيير بنية الحكم فيها.

