مصرع شخص في حريق داخل مصنع زيوت بمحافظة المفرق الأردنية

عمان-سانا

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حريق شب في خزانين يحتويان على زيوت معدنية داخل أحد المصانع بمحافظة المفرق الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله: “إن طواقم الإطفاء المتخصصة بذلت جهوداً كبيرة لإخماد الحريق الذي تسبب في وفاة شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم”.

وأوضح الناطق أن العملية استغرقت وقتاً، نظراً لطبيعة المادة المحترقة، التي تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لإتمام إخمادها، ومنع امتداد الحريق لباقي الأماكن والمصانع المجاورة.

يشار إلى أن السلطات الأردنية شكلت لجنة مختصة للوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

