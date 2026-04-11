مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين بغارات إسرائيلية على محيط النبطية في لبنان

بيروت-سانا

واصل الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف بلدات لبنانية في قضاء النبطية، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن أربعة أشخاص قُتلوا، بينهم مسعف، وأصيب أربعة آخرون، جراء غارة استهدفت بلدة كفرصير جنوب البلاد، كما أسفرت غارة أخرى على بلدة زفتا عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم عنصر في الدفاع المدني، وإصابة اثنين.

وفي السياق ذاته، أدت غارة إسرائيلية قرب إحدى التعاونيات في بلدة تول قضاء النبطية إلى مقتل ثلاثة أشخاص 3 بينهم مسعف، وإصابة 3 آخرين بجروح.

وكان ثلاثة أشخاص قُتلوا صباح اليوم، ووقعت أضرار مادية واسعة في الممتلكات والبنى التحتية، جراء غارات جوية شنّها الطيران الإسرائيلي فجر السبت على عدد من بلدات جنوب لبنان.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل 1953 شخصاً، وإصابة 6303 آخرين، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية أمس الجمعة.