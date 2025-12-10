رئيس البرلمان العربي: حقوق الإنسان أساس التنمية واستقرار المجتمعات

القاهرة-سانا

أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مفهومها الشامل، ومطلباً ضرورياً لنهضة المجتمعات واستقرارها وتماسكها.

وأشار اليماحي في بيان له اليوم بهذه المناسبة، إلى أن منظومة حقوق الإنسان تجسد قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون، وتشكل سياجاً قوياً لحفظ الأمن والاستقرار، مثنياً على جهود الدول العربية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وحرصها على تبني أفضل الممارسات التي تواكب التطورات الإقليمية والدولية، بما يضمن صون الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأوضح اليماحي أن البرلمان العربي يضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياته، من خلال دعم التشريعات التي تحمي الحقوق الأساسية، والتعاون مع المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى جانب دعم المبادرات التي تعزز الأمن الإنساني بمفهومه الشامل، وكل ما من شأنه أن يحقق مصلحة المواطن العربي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في العاشر من كانون الأول عام 1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يكرس الحقوق غير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل إنسان، وأصبح ذلك التاريخ اليوم العالمي لحقوق الانسان.