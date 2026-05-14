تقرير دولي: مناطق جنوب الصومال تواجه خطر المجاعة

نيروبي-سانا



حذر مراقبون للأمن الغذائي العالمي من أن مناطق في جنوب الصومال تواجه خطر المجاعة، في وقت بلغ فيه أحد الأقاليم مستويات جوع لم تُسجل منذ عام 2022، وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.



وذكر تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، نقلته وكالة رويترز اليوم الخميس، أن أكثر من 37 بالمئة من الأطفال في منطقة بورهاكابا بإقليم باي جنوب الصومال، يعانون من سوء التغذية الحاد، في ظل تدهور حاد في الأوضاع المعيشية.



وأشار التقرير إلى أن المنطقة باتت مهددة بخطر المجاعة في حال استمرار السيناريوهات الأسوأ، المتمثلة بعدم هطول الأمطار بين نيسان وحزيران، وارتفاع أسعار الغذاء، وتراجع المساعدات الإنسانية.



وأوضح أن الصومال، الذي يُعد من أكثر دول العالم تأثراً بانعدام الأمن الغذائي، يواجه تحديات متفاقمة نتيجة الجفاف المتكرر والصراعات والفقر، رغم تجنب البلاد مجاعة واسعة النطاق منذ عام 2011.



ولفت التقرير إلى أن تراجع المساعدات الخارجية وتداعيات الأزمات الدولية يزيدان من صعوبة الاستجابة الإنسانية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الغذائية بشكل حاد في عدة مناطق من البلاد.



وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن يوم الجمعة الماضي أن الصومال يواجه أزمة سوء تغذية حادة للغاية، محذراً من الحاجة الماسة إلى مساعدات وتمويل عاجل لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في البلاد.