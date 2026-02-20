فيدان: مستعدون لتقديم جميع أنواع الدعم لغزة

واشنطن-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده مستعدة لتقديم جميع أنواع الدعم لغزة، سواء من حيث المساعدات الإنسانية أو بناء القدرات، أو المساهمة في قوة الاستقرار.

وأوضح فيدان في تصريحات عقب مشاركته أمس الخميس في اجتماع “مجلس السلام” في واشنطن، أن الاجتماع مهم للغاية، ولاسيما فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة وأمنها.

وقال: “يتم حالياً طرح إعادة إعمار غزة وبنائها، وفي أثناء ذلك تعد مسألة إعادة تفعيل أجهزة الإدارة المحلية في غزة مهمة، وهذا يتطلب موازنة مبدئية، واليوم تجاوزنا عتبة مهمة في هذا الصدد”.

وأكد وزير الخارجية التركي أن مجموعة الاتصال الخاصة بغزة تعمل بشكل مكثف لضمان التنسيق بين أعضائها ولتحسين الوضع في غزة.

وحذر فيدان من خطر عودة المجازر والجوع والبؤس بالنسبة للفلسطينيين في غزة في حال تراخي المجتمع الدولي عن تقديم المساعدات.

ولفت إلى أن سفينة تحمل مواد إغاثية لغزة انطلقت الخميس من تركيا إلى فلسطين، مبيناً أن بلاده تدرس إرسال 20 ألف حاوية (سكنية) إلى القطاع كمرحلة أولى.

وأشار فيدان إلى أنه سيتم إنشاء قوة شرطة محلية في غزة لضمان الأمن، وأن تركيا تعهدت بتدريب هذه القوة.

وخلال اجتماع مجلس السلام أمس في واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جمع مساهمات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار من عدة دول كحزمة إنقاذ لقطاع غزة.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، عن مقتل وإصابة 243 ألف فلسطيني ودمار هائل في القطاع، ما أسفر عن كارثة إنسانية تتفاقم جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على إدخال المساعدات.