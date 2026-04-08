العراق يشيد بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ويدعو إلى حوار يعالج جذور الخلافات

بغداد-سانا

رحّب العراق اليوم الأربعاء بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة، وإيران مؤكداً أنه يسهم في خفض التوترات وتعزيز فرص التهدئة وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم: إن العراق يدعم أي جهود إقليمية ودولية تُسهم في احتواء الأزمات وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، ويشدد على أهمية الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، والامتناع عن أي ممارسات أو تصعيدات قد تعيد التوتر إلى المشهد الإقليمي.

ودعت الوزارة إلى البناء على هذه الخطوة الإيجابية عبر إطلاق مسارات حوار جاد ومستدام، يعالج أسباب الخلافات، ويعزز الثقة المتبادلة، مؤكدة في هذا السياق حرص العراق على مواصلة دورها في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويحقق الاستقرار والتنمية ويؤسس لمرحلة جديدة قائمة على إنهاء الحرب واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.