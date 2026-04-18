ترامب يؤكد أنه سينقل اليورانيوم من إيران إلى الولايات المتحدة قريباً جداً

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستعمل مع إيران على استخراج اليورانيوم المخصب من المواقع النووية التي تم تدميرها، ليتم نقله إلى الولايات المتحدة، وذلك بموجب أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله في خطاب ألقاه أمام حركة “نقطة تحول الولايات المتحدة الأمريكية” المحافظة في فينيكس بولاية أريزونا: “قال أحدهم كيف سنحصل على الغبار النووي؟ سنستخرجه بالدخول مع إيران بواسطة الكثير من الحفارات، سنحتاج إلى أضخم الحفارات التي يمكنكم تخيلها”.

وتابع: “لكننا سندخل معاً، وسنستخرجه ونعيده إلى الولايات المتحدة قريباً جداً”.

وكان ترامب أعلن قبل يومين أن إيران وافقت على تسليم اليورانيوم المخصب، لكن دون تقديم أي تفاصيل حول عملية النقل.

ولفت ترامب إلى أنه لا ⁠يعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران في المرحلة ‌الحالية، وأشار إلى استئناف المحادثات هذا الأسبوع، مشدداً على أن الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه ‌لإنهاء ⁠الحرب في إيران ⁠لن يشمل دفع ⁠أي ⁠أموال.

وفي وقت سابق قال مصدر باكستاني مشارك في عملية الوساطة: إن اجتماعاً قادما بين الجانبين قد يؤدي إلى توقيع مذكرة تفاهم مبدئية، يليها اتفاق شامل في غضون 60 يوماً.

وكانت أسعار النفط هبطت بنحو 10 بالمئة، أما الأسهم في أنحاء العالم فقد سجلت قفزة بعد الأنباء عن استئناف حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.