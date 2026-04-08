سلطنةُ عُمان ترحّب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

مسقط-سانا

رحّبت سلطنة عُمان اليوم الأربعاء بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكدت وزارة الخارجية العُمانية في بيان اليوم على أهمية تكثيف الجهود الآن لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة من جذورها، وتحقيق وقف دائم لحالة الحرب والأعمال العدائية في المنطقة.

وأشادت الوزارة بالجهود التي بذلتها باكستان في هذا الإطار، وكل الأطراف الدّاعية لوقف الحرب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم تعليق الهجمات العسكرية ضد إيران مدة أسبوعين، شرط أن تعيد فتح مضيق هرمز بالكامل، وأن تضمن أمن الملاحة فيه، مؤكداً قرب التوصل إلى اتفاق سلام شامل في المنطقة.