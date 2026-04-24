الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثمانية فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثمانية فلسطينيين خلال حملة مداهمات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن الاحتلال داهم قرية المغير شمال شرق رام الله واعتقل خمسة شبان فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين آخرين بعد اقتحام البلدة القديمة فيها وحي كروم عاشور.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الخميس حملة مداهمات في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال أكثر من 16 فلسطينياً ونصبت المزيد من الحواجز العسكرية للتضييق على الفلسطينيين.