الإمارات تُدين استهداف أذربيجان بطائرات مُسيّرة إيرانية

أبو ظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، استهداف أراضي أذربيجان بطائرات مُسيّرة إيرانية، معتبرةً هذه الأعمال العدائية تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وتهديداً مباشراً لأمن المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة، أن توسيع دائرة الاعتداءات لتشمل دولاً شقيقة وصديقة يُعد أمراً مُداناً بكل المقاييس القانونية والسياسية، ويُشكل تصعيداً مرفوضاً يقوّض جهود التهدئة ويزيد من حدّة التوتر الإقليمي.

وكانت أذربيجان أعلنت أمس الخميس، أن القوات الإيرانية شنت هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار نخجوان، وبنية تحتية مدنية أخرى.