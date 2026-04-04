أردوغان يحذّر من تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط

أنقرة-سانا

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لـحلف الناتو مارك روته، اليوم السبت، من التداعيات الخطيرة للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح أردوغان، وفق ما نقلته وكالة الأناضول، أن مسار التطورات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط يتجه نحو “مأزق جيوسياسي”، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب.

وأشار إلى الدعم الذي يقدمه الحلف لمنظومة الدفاع الجوي التركية، معتبراً أن مستوى التضامن القائم يعكس قوة الردع التي يتمتع بها الناتو في مواجهة التحديات.

وفي سياق آخر، أكد الرئيس التركي استمرار مساعيه الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والعمل على تحقيق تسوية سلمية.

وكان أردوغان حذر الأسبوع الماضي، من أن استمرار الأعمال العسكرية بالمنطقة سيجعل الكلفة تتفاقم، مؤكداً أن ثمن الحرب لا تدفعه أطراف الصراع فقط بل البشرية جمعاء.