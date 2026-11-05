سبايدرمان: يوم جديد تماماً.. ثالث أعلى الأفلام إيراداً في تاريخ السينما

دمشق-سانا

بإيرادات عالمية بلغت 2.52 مليار دولار، احتل فيلم “سبايدرمان: يوم جديد تماما” المرتبة الثالثة بين الأفلام الأعلى تحقيقاً للإيرادات في تاريخ السينما، خلف “أفاتار” و”المنتقمون: نهاية اللعبة”، بعد انطلاق عرضه في 31 تموز الماضي، محققاً نجاحاً جماهيرياً انعكس على النتائج المالية للشركة المنتجة للفيلم “سوني بيكتشرز إنترتينمنت”.

ووفق تقرير نشرته مجلة فارايتي الأمريكية للصحفي تود سبانغلر، اليوم الخميس، ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع المنتهي في 30 أيلول الماضي بنسبة 37 بالمئة، لتبلغ 3.23 مليارات دولار، فيما قفز دخلها التشغيلي بنسبة 527 بالمئة إلى581 مليون دولار، مسجلاً مستوى قياسياً لربع أيلول في تاريخ الشركة.

نجاح سينمائي يرفع الإيرادات

بلغت إيرادات عرض الأفلام لدى سوني نحو 1.28 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة تقارب 11 ضعفاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأسهم في ذلك إلى جانب سبايدرمان فيلما الرعب “إنسيديوس: الخروج من العالم الآخر”، و”ريزيدنت إيفل”.

في المقابل، تراجعت إيرادات قطاع إنتاج الأعمال التلفزيونية بنسبة 31 بالمئة، لتصل إلى 483 مليون دولار، ما يعكس تفاوت الأداء بين قطاعي السينما والتلفزيون لدى الشركة خلال الفترة المذكورة.

نتائج إيجابية للمجموعة

على مستوى مجموعة سوني، ارتفعت الإيرادات خلال الربع الثاني من سنتها المالية 2026 بنسبة 10 بالمئة إلى 21.5 مليار دولار، وصافي الدخل بنسبة 44 بالمئة إلى 2.8 مليار دولار، كما زادت إيرادات قطاع الألعاب وخدمات الشبكة بنسبة 9 بالمئة، رغم تراجع مبيعات أجهزة “بلاي ستيشن 5” إلى 2.6 مليون جهاز مقابل 4 ملايين في الفترة المقابلة، فيما ارتفعت مبيعات قطاع الموسيقا بنسبة 10 بالمئة ودخله التشغيلي بنسبة 6 بالمئة.

ويجسد أداء “سبايدر مان: يوم جديد تماماً” أثر نجاح الامتيازات السينمائية الكبرى في نتائج الشركات المنتجة، وقدرتها على تعزيز إيرادات شباك التذاكر ودعم قطاعات أخرى ضمن صناعة الترفيه.