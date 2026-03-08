ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألف قتيل

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألف قتيل
وفا

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,126 قتيلاً و 171,809 مصابين، منذ السابع من تشرين الأول 2023.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن مصادر طبية قولها: إن المستشفيات في غزة استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاثة قتلى، إضافة إلى أربعة مصابين، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وأشارت المصادر إلى أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول الماضي بلغت 641 قتيلاً، فيما ارتفعت الإصابات إلى 1,711. كما تم انتشال 755 جثماناً آخرين.

ويأتي هذا التصعيد وسط استمرار العدوان الإسرائيلي وتزايد الأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع المحاصر.

