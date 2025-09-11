مقتل طالب وإصابة ثلاثة في إطلاق نار داخل مدرسة أمريكية بولاية كولورادو

واشنطن-سانا

لقي طالب مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في حادث إطلاق نار وقع داخل مدرسة إيفرغرين الثانوية بضاحية دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية، وفق ما أعلنت سلطات الولاية اليوم.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن منفذ الهجوم هو الطالب ديزموند هولي، الذي أطلق النار من مسدس على زملائه قبل أن يُقتل لاحقاً، دون أن توضح السلطات كيفية مقتله، مؤكدة أن عناصر الشرطة لم يطلقوا أي رصاصة خلال تدخلهم.

الحادث يأتي بعد أيام من واقعة مشابهة في ولاية جورجيا، ويعكس تصاعداً مقلقاً في جرائم السلاح داخل المدارس الأمريكية، وسط استمرار الجدل حول قوانين حيازة الأسلحة الفردية وانتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي.