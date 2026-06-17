ناشطون ثوريون وذوو ضحايا بريف اللاذقية: محاسبة ‏المتورطين بالانتهاكات وفق الأطر القانونية

اللاذقية-سانا
أكد عدد من الناشطين الثوريين وذوي الضحايا الذين عايشوا أحداث الثورة السورية في ريف اللاذقية، أهمية تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا، مشددين على ضرورة محاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات وفق الأطر القانونية ومؤسسات الدولة، وهو ما يعد أبرز مطالب السوريين.
وفي تصريحات لمراسل سانا في عدد من قرى وبلدات ريف اللاذقية، أجمع المتحدثون على ضرورة تحقيق العدالة عبر مؤسسات الدولة والقضاء، مع رفض أي أعمال انتقامية فردية، مؤكدين أن بناء الدولة يتطلب ترسيخ سيادة القانون ومحاسبة جميع المتورطين بالانتهاكات وفق الأطر القانونية.
ولفت الناشط في الثورة السورية مصطفى بريمو إلى أن الدولة تبذل جهوداً لملاحقة المطلوبين والمتورطين بالجرائم رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، مشيراً إلى أن عملية المحاسبة تحتاج إلى الوقت والإمكانات اللازمة، ودعا إلى منح المؤسسات المختصة الفرصة للقيام بواجبها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجرائم والانتهاكات.
كما رأى الناشط محمد محو، أن هناك تقدماً في مسار بناء مؤسسات الدولة، وأن الاحتكام إلى القانون هو السبيل الوحيد لبناء دولة مستقرة، مبيناً أن حجم المعاناة التي عاشها السوريون لا يبرر الانتقام الفردي، بل يستدعي تعزيز دور القضاء وتقديم الأدلة والوثائق اللازمة لضمان محاسبة عادلة وشفافة.
وأعرب نبيل شاكر، وهو شقيق شهيدين من قرية المرج، عن أمله بتسريع إجراءات المحاسبة، نظراً لحجم الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها السوريون، مشدداً على أن تحقيق العدالة يجب أن يتم عبر القضاء لا من خلال أعمال الثأر والانتقام، مع ضرورة ملاحقة جميع المتورطين بالقتل والاعتقال والتعذيب والتهجير.
بدوره، أوضح محمد فاتو، والد أربعة شهداء من بلدة سلمى، أن رؤية خطوات فعلية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم تمنح ذوي الضحايا شعوراً بالإنصاف والراحة النفسية، مؤكداً أن الدولة هي الجهة المخولة باستعادة الحقوق وتحقيق العدالة، وأن أي تجاوز للقانون من شأنه إضعاف مسار بناء الدولة.
وفي السياق ذاته، تحدثت رئيفة الراعي، والدة شهيدين من بلدة سلمى، عن سنوات التهجير التي عاشتها عائلتها خارج البلاد قبل العودة إلى منزلها، مشيرة إلى حجم المعاناة والخسائر التي خلفتها الحرب، وأعربت عن أملها في أن تنال جميع الأسر المتضررة حقها عبر القضاء، وأن تتحقق العدالة بما يضمن عدم تكرار المآسي التي عاشها السوريون.
ويجمع المشاركون في الحديث على أن تحقيق العدالة الانتقالية يشكل خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، مؤكدين أن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وفق القانون تمثل مطلباً وطنياً يسهم في طي صفحات الألم والتوجه نحو مرحلة إعادة البناء والتعافي.