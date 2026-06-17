ناشطون ثوريون وذوو ضحايا بريف اللاذقية: محاسبة ‏المتورطين بالانتهاكات وفق الأطر القانونية

اللاذقية-سانا‌‌‎

أكد عدد من الناشطين الثوريين وذوي الضحايا الذين عايشوا ‌‏أحداث الثورة السورية في ريف اللاذقية، أهمية تحقيق العدالة ‌‏الانتقالية وإنصاف الضحايا، مشددين على ضرورة محاسبة ‌‏جميع المتورطين بالانتهاكات وفق الأطر القانونية ومؤسسات ‏الدولة، وهو ما ‏يعد أبرز مطالب السوريين.‏

وفي تصريحات لمراسل سانا في عدد من قرى وبلدات ريف ‌‏اللاذقية، أجمع المتحدثون على ضرورة تحقيق العدالة عبر ‌‏مؤسسات الدولة والقضاء، مع رفض أي أعمال انتقامية فردية، ‌‏مؤكدين أن بناء الدولة يتطلب ترسيخ سيادة القانون ومحاسبة ‌‏جميع المتورطين بالانتهاكات وفق الأطر القانونية‎.‎

ولفت الناشط في الثورة السورية مصطفى بريمو إلى ‏أن الدولة ‏تبذل جهوداً لملاحقة المطلوبين والمتورطين بالجرائم ‏رغم ‏التحديات الكبيرة التي تواجهها، مشيراً إلى أن عملية ‏المحاسبة ‏تحتاج إلى الوقت والإمكانات اللازمة، ودعا إلى منح ‏المؤسسات ‏المختصة الفرصة للقيام بواجبها ومحاسبة كل من ‏يثبت تورطه ‏في الجرائم والانتهاكات‎.‎

كما رأى الناشط محمد محو، أن هناك تقدماً في مسار ‏بناء ‏مؤسسات الدولة، وأن الاحتكام إلى القانون هو السبيل ‏الوحيد ‏لبناء دولة مستقرة، مبيناً أن حجم المعاناة التي عاشها ‏السوريون ‏لا يبرر الانتقام الفردي، بل يستدعي تعزيز دور ‏القضاء وتقديم ‏الأدلة والوثائق اللازمة لضمان محاسبة عادلة ‏وشفافة‎.‎

وأعرب نبيل شاكر، وهو شقيق شهيدين من قرية المرج، عن ‌‏أمله بتسريع إجراءات المحاسبة، نظراً لحجم الجرائم ‏والانتهاكات ‏التي تعرض لها السوريون، مشدداً على أن تحقيق ‏العدالة يجب ‏أن يتم عبر القضاء لا من خلال أعمال الثأر ‏والانتقام، مع ‏ضرورة ملاحقة جميع المتورطين بالقتل ‏والاعتقال والتعذيب ‏والتهجير‎.‎

بدوره، أوضح محمد فاتو، والد أربعة شهداء من بلدة سلمى، أن ‌‏رؤية خطوات فعلية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم تمنح ذوي ‌‏الضحايا شعوراً بالإنصاف والراحة النفسية، مؤكداً أن الدولة ‌‏هي الجهة المخولة باستعادة الحقوق وتحقيق العدالة، وأن أي ‌‏تجاوز للقانون من شأنه إضعاف مسار بناء الدولة‎.‎

وفي السياق ذاته، تحدثت رئيفة الراعي، والدة شهيدين من بلدة ‌‏سلمى، عن سنوات التهجير التي عاشتها عائلتها خارج البلاد قبل ‌‏العودة إلى منزلها، مشيرة إلى حجم المعاناة والخسائر التي ‌‏خلفتها الحرب، وأعربت عن أملها في أن تنال جميع الأسر ‌‏المتضررة حقها عبر القضاء، وأن تتحقق العدالة بما يضمن عدم ‌‏تكرار المآسي التي عاشها السوريون‎.‎

ويجمع المشاركون في الحديث على أن تحقيق العدالة ‏الانتقالية ‏يشكل خطوة أساسية نحو ترسيخ الاستقرار المجتمعي ‏وتعزيز ‏الثقة بمؤسسات الدولة، مؤكدين أن محاسبة المسؤولين ‏عن ‏الجرائم والانتهاكات وفق القانون تمثل مطلباً وطنياً يسهم ‏في ‏طي صفحات الألم والتوجه نحو مرحلة إعادة البناء ‏والتعافي‎.‎