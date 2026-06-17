باكستان والصين تشددان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز لأمن الطاقة والتجارة العالمية

إسلام آباد-سانا

بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في منشور على منصة “إكس”: إن الجانبين رحبا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرين أنه يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وأكد الوزيران أهمية تنفيذ التفاهمات المتفق عليها بين الأطراف المعنية، والحفاظ على قنوات التواصل الدبلوماسي، لضمان تسوية سلمية للقضايا العالقة، كما شددا على الأهمية الاستراتيجية لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة التجارة الدولية، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي.

وأشاد وانغ يي بالجهود الدبلوماسية ومساعي الوساطة التي بذلتها باكستان، معتبراً أنها أسهمت في تهيئة الظروف الملائمة للتواصل بين طهران وواشنطن، ودعمت جهود تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب إسحاق دار عن تقدير بلاده للدعم الصيني المتواصل لجهود الحوار والدبلوماسية، منوهاً بالدور الذي تضطلع به بكين في دعم الاستقرار الإقليمي، وبالمبادرات والمقترحات المشتركة التي قدمها البلدان في هذا الإطار.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن، الأحد الماضي ، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، موضحاً أن الجانبين اتفقا على وقف فوري ودائم للعمليات على جميع الجبهات، على أن تُقام مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة المقبل.