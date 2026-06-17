أبو ظبي-سانا
أحبط الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في عملية استباقية مخططاً لشبكة إجرامية تعمل لترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل البلاد، وضبط عدداً من المتورطين في هذه القضية من أفراد الشبكة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن مصادر أمنية قولها أمس الثلاثاء: “إن العملية بدأت فور ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بوجود مواد مخدرة مخبأة في أحد المواقع، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات البحث والتحري وبعد استصدار الأذونات القانونية، نفذت الأجهزة الأمنية كميناً محكماً أسفر عن ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي أثناء محاولتهما نقل المواد المخدرة، واللذين أقرا بتلقي التعليمات من متهم رئيسي يدير النشاط الإجرامي من خارج البلاد، لافتة إلى أن المتابعة الأمنية اللاحقة أدت إلى ضبط 11 متهماً آخرين من المرتبطين بالشبكة ذاتها.
وأشارت المصادر إلى أن عمليات المداهمة والتفتيش اللاحقة التي شملت إمارات دبي وأبو ظبي وعجمان ورأس الخيمة، أسفرت عن توقيف 10 متهمين آخرين، وضبط كميات ضخمة ومتنوعة من المواد المخدرة شملت الماريغوانا وزيت الحشيش والمؤثرات العقلية.
وأكدت السلطات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وبدء التحقيقات مع الموقوفين وإحالة المضبوطات إلى المختبر الجنائي، مشددة على مواصلة العمل والتنسيق المتكامل بين مختلف الأجهزة لملاحقة الشبكات الإجرامية المنظمة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.
وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات لتشديد الخناق على شبكات تهريب وترويج المخدرات الدولية، وتفكيك بنيتها التحتية العابرة للحدود بالتنسيق بين القضاء والأجهزة الشرطية، بينما تسعى السلطات الإماراتية المختصة إلى تطوير آليات الرصد المسبق والضربات الاستباقية للشبكات المنظمة، ولا سيما تلك التي تُدار من خارج البلاد وتستهدف الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
الإمارات تحبط مخططاً لشبكة إجرامية لترويج المخدرات وتضبط عدداً من افرادها
أبو ظبي-سانا