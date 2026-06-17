الإمارات تحبط مخططاً لشبكة إجرامية لترويج المخدرات ‏وتضبط ‏عدداً من افرادها

أبو ظبي-سانا‏

أحبط الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات ‏العربية ‏المتحدة، في عملية استباقية مخططاً لشبكة إجرامية تعمل لترويج كميات كبيرة ‏من المواد ‏المخدرة والمؤثرات العقلية داخل البلاد، وضبط عدداً ‏من ‏المتورطين في هذه القضية من أفراد الشبكة‎.‎

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ونقلت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن مصادر أمنية قولها أ‏مس الثلاثاء: “إن العملية بدأت فور ورود معلومات استخباراتية دقيقة ‏تفيد بوجود مواد مخدرة مخبأة في أحد المواقع، حيث باشرت ‏الفرق ‏المختصة عمليات البحث والتحري وبعد استصدار ‏الأذونات ‏القانونية، نفذت الأجهزة الأمنية كميناً محكماً أسفر ‏عن ضبط اثنين ‏من عناصر التشكيل العصابي أثناء محاولتهما ‏نقل المواد المخدرة، ‏واللذين أقرا بتلقي التعليمات من متهم ‏رئيسي يدير النشاط ‏الإجرامي من خارج البلاد، لافتة إلى أن ‏المتابعة الأمنية اللاحقة ‏أدت إلى ضبط 11 متهماً آخرين من ‏المرتبطين بالشبكة ذاتها‎.‎

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وأشارت المصادر إلى أن عمليات المداهمة والتفتيش اللاحقة التي ‌‏شملت إمارات دبي وأبو ظبي وعجمان ورأس الخيمة، أسفرت ‏عن ‏توقيف 10 متهمين آخرين، وضبط كميات ضخمة ومتنوعة ‏من ‏المواد المخدرة شملت الماريغوانا وزيت الحشيش ‏والمؤثرات ‏العقلية‎.‎

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وأكدت السلطات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ‌‏وبدء التحقيقات مع الموقوفين وإحالة المضبوطات إلى المختبر ‌‏الجنائي، مشددة على مواصلة العمل والتنسيق المتكامل بين ‏مختلف ‏الأجهزة لملاحقة الشبكات الإجرامية المنظمة واتخاذ ‏الإجراءات ‏الرادعة بحقها‎.‎

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وتأتي هذه العملية الأمنية في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها ‏دولة ‏الإمارات لتشديد الخناق على شبكات تهريب وترويج المخدرات ‌‏الدولية، وتفكيك بنيتها التحتية العابرة للحدود بالتنسيق بين ‏القضاء ‏والأجهزة الشرطية، بينما تسعى السلطات الإماراتية ‏المختصة إلى ‏تطوير آليات الرصد المسبق والضربات ‏الاستباقية للشبكات ‏المنظمة، ولا سيما تلك التي تُدار من خارج ‏البلاد وتستهدف ‏الاستقرار المجتمعي والاقتصادي‎.‎