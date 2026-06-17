بمشاركة سوريا.. انطلاق المؤتمر الدولي الـ 32 للأسمدة ‏في ‏القاهرة لبحث مستقبل هذه الصناعة

القاهرة-سانا
انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثاني والثلاثين للأسمدة، والمعرض المصاحب له، الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمدة، بمشاركة سوريا ممثلة بالشركة العامة للأسمدة، إلى جانب ممثلين عن الحكومات والشركات والمؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في هذا القطاع.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام أمس الثلاثاء، أن المؤتمر الذي يستمر حتى الثامن عشر من حزيران الجاري، يناقش أبرز التحديات والمتغيرات التي تواجه صناعة الأسمدة على المستوى العالمي، بما في ذلك تطورات الأسواق الدولية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد والتوريد، والتحديات اللوجستية، وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي العالمي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة الصناعة من مختلف الدول.
ويعقد المؤتمر بمشاركة دولية واسعة تضم نحو ألف مشارك وزائر من رؤساء كبرى الشركات العالمية، ونخبة من الخبراء والمنتجين والمستثمرين، وممثلي المؤسسات الدولية من مختلف أنحاء العالم.
ويشهد المعرض المرافق للمؤتمر حضوراً واسعاً من الشركات المنتجة للأسمدة وموردي التكنولوجيا والمعدات والخدمات الصناعية، ما يوفر منصة متخصصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة الداعمة لتطوير القطاع وتعزيز استدامته.
وتأتي هذه المشاركة السورية في إطار تعزيز حضورها في المحافل الصناعية المتخصصة، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الأسمدة، بما يدعم فرص التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات الفنية والتقنية.