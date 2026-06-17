بمشاركة سوريا.. انطلاق المؤتمر الدولي الـ 32 للأسمدة ‏في ‏القاهرة لبحث مستقبل هذه الصناعة

القاهرة-سانا‏

انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الثلاثاء، ‏فعاليات ‏المؤتمر الدولي السنوي الثاني والثلاثين للأسمدة، ‏والمعرض ‏المصاحب له، الذي ينظمه الاتحاد العربي ‏للأسمدة، بمشاركة ‏سوريا ممثلة بالشركة العامة للأسمدة، ‏إلى جانب ممثلين عن ‏الحكومات والشركات والمؤسسات ‏الإقليمية والدولية العاملة ‏في هذا القطاع‎.‎

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على ‏التلغرام ‏أمس الثلاثاء، أن المؤتمر الذي يستمر حتى الثامن ‏عشر من ‏حزيران الجاري، يناقش أبرز التحديات ‏والمتغيرات التي تواجه ‏صناعة الأسمدة على المستوى ‏العالمي، بما في ذلك تطورات ‏الأسواق الدولية، وأمن ‏الطاقة، وسلاسل الإمداد والتوريد، ‏والتحديات اللوجستية، ‏وانعكاسات ذلك على الأمن الغذائي ‏العالمي، بمشاركة ‏نخبة من الخبراء والمتخصصين وقادة ‏الصناعة من ‏مختلف الدول‎.‎

ويعقد المؤتمر بمشاركة دولية واسعة تضم نحو ألف ‏مشارك ‏وزائر من رؤساء كبرى الشركات العالمية، ‏ونخبة من الخبراء ‏والمنتجين والمستثمرين، وممثلي ‏المؤسسات الدولية من مختلف ‏أنحاء العالم‎.‎

ويشهد المعرض المرافق للمؤتمر حضوراً واسعاً من ‏الشركات ‏المنتجة للأسمدة وموردي التكنولوجيا والمعدات ‏والخدمات ‏الصناعية، ما يوفر منصة متخصصة لتبادل ‏الخبرات ‏واستعراض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة ‏الداعمة لتطوير ‏القطاع وتعزيز استدامته‎.‎

وتأتي هذه المشاركة السورية في إطار تعزيز حضورها في ‌‏المحافل الصناعية المتخصصة، ومواكبة التطورات ‏العالمية في ‏قطاع الأسمدة، بما يدعم فرص التعاون ‏والاستثمار وتبادل ‏الخبرات الفنية والتقنية‎.‎