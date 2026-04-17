ترامب يعلن فتح مضيق هرمز بالكامل

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة فتح مضيق هرمز بالكامل، بعد إغلاق طهران له عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.

وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال”: ” أعلنت إيران للتو أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل وجاهز للأعمال والمرور الكامل، لكن الحصار البحري سيظل سارياً ونافذاً فيما يتعلق بإيران فقط، إلى حين إتمام تفاهماتنا معها بنسبة 100٪”.

وتوقع الرئيس الأمريكي أن تتم هذه العملية بسرعة كبيرة، نظراً لأن معظم النقاط قد تم التفاوض عليها بالفعل.

وكان ترامب أعلن في تصريحات في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الحرب في إيران ستنتهي قريباً، مشدداً على أن الأداء العسكري الأمريكي كان مثالياً.