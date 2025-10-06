مقتل شخصين وإصابة 12 بإطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخصان وأصيب 12 آخرون في تبادل لإطلاق النار وسط مدينة مونتغمري، في ولاية ألاباما الأمريكية.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس شرطة مونتغمري جيمس جرابويس قوله: “إن إطلاق نار جماعياً حدث على مسمع من ضباط كانوا يقومون بدورية روتينية وسط مدينة مونتغمري عندما أطلق مسلحون النار على بعضهم في منطقة مزدحمة ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين”.

وأوضحت الشرطة أن الضحيتين هما امرأة تبلغ من العمر 43 عاماً ومراهق يبلغ من العمر 17 عاماً، في حين تم نقل خمسة من بين المصابين إلى المشفى بحالة حرجة.

من جهته قال عمدة المدينة ستيفن ريد للصحفيين:” إن وحدات الشرطة كانت موجودة عندما اندلع إطلاق النار، وإن مطلقي النار لم يكن لديهم أي اعتبار للحياة البشرية.

وكان 4 أشخاص قتلوا، وأصيب 8 آخرون بجروح في حادثة إطلاق نار أعقبها إضرام نار داخل كنيسة بولاية ميشيغان الأمريكية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.