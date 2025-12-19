إلغاء حركة الطيران والحد من حركة النقل البري في سراييفو جراء تلوث خانق

سراييفو-سانا

شهدت العاصمة البوسنية سراييفو اليوم، حالة من التلوث الخانق بعد أن غطتها طبقة كثيفة من الضباب الدخاني؛ ما استدعى إلغاء حركة الطيران والحد من حركة النقل.

وذكرت شبكة” يورو نيوز” الإخبارية، أنه جرى إلغاء عدة رحلات جوية من مطار سراييفو، كما تأثرت حركة النقل البري وسط انخفاض الرؤية، وحظرت السلطات دخول السيارات والشاحنات التي لا تفي بالمعايير البيئية للاتحاد الأوروبي، كما حظرت أي أعمال إنشائية في الهواء الطلق، فيما ارتدى السكان كمامات لحماية أنفسهم من الهواء السام.

وصنفت شركة التكنولوجيا السويسرية المتخصصة في جودة الهواء” IQAir ” جودة الهواء اليوم في سراييفو بأنها غير صحية.

بدوره دعا “إينيس كرتشينيتش” الخبير في تلوث الهواء في المعهد الحكومي للأرصاد الجوية، إلى ايجاد حل منهجي للتلوث وإلى التحول إلى أنظمة تدفئة بديلة صديقة للبيئة، محذراً من أن مستويات الجزيئات السامة في سراييفو تبلغ أحياناً 10 أضعاف ما ينبغي أن تكون عليه.

وتواجه سراييفو تلوثاً شديداً في فصل الشتاء جراء عمليات التدفئة والتلوث الناجم عن وسائل النقل، حيث تقع المدينة في وادٍ تحيط به الجبال؛ ما قد يحبس الهواء الملوث لأيام في حال غياب الرياح.