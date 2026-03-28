زيلينسكي: اتفاقات دفاعية مع دول الخليج لتعاون يمتد لعشر سنوات

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت أن الاتفاقات الدفاعية التي أبرمتها بلاده مع عدد من دول الخليج تنص على تعاون طويل الأمد يمتد لعشر سنوات، ويشمل إنشاء مشاريع إنتاج عسكري مشترك.

وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي، وفق ما نقلت فرانس برس أن أوكرانيا وقعت اتفاقاً بهذا الشأن مع السعودية، وآخر مماثلاً مع قطر، مشيراً إلى أن اتفاقاً إضافياً مع الإمارات العربية المتحدة قيد الاستكمال.

وأضاف أن هذه الشراكات ستتضمن، على مدى السنوات العشر المقبلة، إنشاء مصانع وخطوط إنتاج مشتركة داخل أوكرانيا وفي الدول الشريكة، بما يعزز التعاون في الصناعات الدفاعية.

ويأتي توقيع الاتفاقية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الاعتداءات الإيرانية على قطر وعدد من دول المنطقة، ودخول الحرب في الشرق الأوسط أسبوعها الخامس، وما تفرضه من تحديات أمنية متزايدة تتعلق بوسائل القتال الحديثة، ولا سيما الصواريخ والطائرات المسيرة.