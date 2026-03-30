القوات السعودية تعترض خمسة صواريخ باليستية في المنطقة الشرقية من البلاد

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الإثنين، أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوي اعترضت خمسة صواريخ باليستية معادية في أجواء المنطقة الشرقية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي في بيان: “تم رصد وتدمير خمسة صواريخ باليستية معادية باتجاه المنطقة الشرقية من البلاد”.

وكان المالكي أعلن أمس الأحد، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية.

وتشهد دول الخليج ومنها السعودية، اعتداءات إيرانية بالمسيّرات والصواريخ يومياً، وذلك منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.