الإمارات تنصح بعدم السفر إلى أوغندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان بسبب فيروس إيبولا

أبوظبي-سانا

دعت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم السبت، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى كل من أوغندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك في ضوء التطورات الصحية المرتبطة بفيروس إيبولا التي تشهدها هذه الدول.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم، وفق ما نقلت وكالة وام الإماراتية، أن هذه التوصيات تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج، وضمان سلامتهم، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها بشأن السفر والتنقل.

كما ناشدت المواطنين الموجودين حالياً في الدول المذكورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإرشادات الصحية وتدابير السلامة المعتمدة من قبل السلطات المحلية في أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

وتشير الإحصاءات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية حتى الـ 24 من أيار الجاري، إلى تسجيل 10 ‏وفيات مؤكدة، و223 وفاة مشتبه بها بالفيروس من بين أكثر من ألف حالة رصدت منذ إعلان تفشي ‏الوباء في منتصف أيار في الكونغو، وسط تحذيرات من أن النطاق الحقيقي للانتشار قد يكون أوسع ‏بكثير، ويمثل هذا التفشي السابع عشر للفيروس في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون ‏نسمة.‏