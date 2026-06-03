ألحان إيطالية سورية على مسرح أوبرا دمشق

دمشق- سانا‏

استضاف مسرح الأوبرا في دمشق مساء الثلاثاء أمسية موسيقية بعنوان ‌‏”نسمات إيطالية”، أحياها العازفان الإيطاليان فرانشيسكو بيرزاتي‏ ‌‏(ساكسفون) وجيان باولو رينالدي ‏(بيانو) ‏بمشاركة الفرقة السيمفونية ‏الوطنية السورية بقيادة المايسترو ميساك باغبورديان، احتفالاً بالعيد الوطني ‏الإيطالي.‏

وأخذت الأمسية التي جمعت بين الأصالة السورية والكلاسيكيات الإيطالية ‏الحضور ‏في رحلة موسيقية امتدت لساعة، بدأت بمقتطف من أوبرا لاترافياتا ‏للمؤلف ‏جوزيبه فيردي، أحد أبرز رموز الموسيقا الأوبرالية في القرن ‏التاسع ‏عشر، قبل الانتقال إلى الموسيقا الإيطالية المعاصرة عبر مقطوعة ‏صيف ‏لبرونو مارتينو (1960) التي حملت طابعاً حزيناً يعكس مشاعر ‏الحنين ‏والشجن.‏

مقطوعات بروح الأمل

قدّم العازفان الإيطاليان أعمالهما الخاصة، ومنها نبوءة تيريسيا لرينالدي ‌‏وأمل لبيرزاتي الذي أكد في كلمة مقتضبة أن الموسيقا تشكل جسراً للتواصل ‌‏بين الثقافات، مشيراً إلى أن مقطوعته تحمل رسالة تدعو إلى التمسك بالأمل. ‌‏

من جهته عبّر رينالدي عن سعادته بمشاركته الأولى في سوريا، مشيداً ‌‏بتجربته في عزف موسيقا تراثية سورية وبروح التجديد التي أظهرتها الفرقة ‌‏السيمفونية الوطنية.‏

روائع الأوبرا الإيطالية

وقدمت الفرقة السيمفونية الوطنية السورية مجموعة من المقطوعات الإيطالية ‌‏الشهيرة، منها افتتاحية أوبرا حلاق إشبيلية لجواكينو روسيني بمشاركة ‌‏بيرزاتي في عزف مقطع “فيغارو”، وأغنية لاوريتا من أوبرا جاني سكيكي ‌‏لجاكومو بوتشيني، إضافة إلى مقتطف من أوبرا توراندو.‏

البصمة السورية في الختام

واختُتمت الأمسية بلوحة من الرقصات السيمفونية العربية للموسيقار السوري ‌‏الراحل نوري الرحيبان، تضمنت أغنيتي طالعة من بيت أبوها وبنت الشلبية، ‌‏في مزج فني جمع بين التراث السوري والألحان الإيطالية.‏

حضر الأمسية القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق ستيفانو رافانيان وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في سوريا، ومعاون وزير الثقافة أحمد الصواف.